معماری شهری تبریز تقلید محض از مدرنیته است/ ضعف نظام مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش شامگاه چهارشنبه در جهت استفاده از تجارب معماری شهری دو کشور ایران و ژاپن و همچنین بحث و بررسی چالش‌های آن‌ها در حوزه طراحی و معماری شهری و تحلیل اقدامات صورت گرفته برگزار شد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تبریز در این همایش با بیان اینکه از زمان قاجار معماری شهری ما به سمت تقلید محض از مدرنیته پیش رفته است، یادآور شد: سال هاست از ضرورت احیای معماری سنتی در کشور صحبت می شود ولی به توفیق چندانی در این زمینه دست نیافته ایم.

محمد عزتی ادامه داد: يکي از مسائل مهم در شناخت معماري سنتي ايران انقطاع فرهنگ معماري سنتي و پيدايش گونه‌هايي از فضاهاي جديد معماري و شهري است.

عزتی اضافه کرد: معماری سنتی ایرانی آرامش را به خانواده القا می‌کرد و با تقسیم خود به فضای اندرونی و بیرونی بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز قابل حل می شد.

وی ضعف نظام مدیریت، عدم نظارت بر معماری شهری، عدم تبیین سیاست های صحیح، استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و عدم توجه به معماری مدرن به صورت محض را از جمله مشکلات پیش روی ورود دوباره معماری سنتی به ساخت و ساز های شهری عنوان کرد.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز هم در مراسم افتتاح همایش گفت: سنت‌گرایی در معماری کنونی شهرهای ما به ندرت دیده می‌شود و علت آن را می توان در مواردی چون عدم آموزش و عدم نظارت بر ساخت و ساز شهری و برخی مسائل اجتماعی مانند فقرگرایی جستجو کرد.

مرتضی میرغلامی با بیان موارد مشترک فراوان فرهنگی و اجتماعی ایرانیان با مردم ژاپن، ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از تجربه‌های این کشور در پیاده‌سازی معماری سنتی خود در بافت‌های جدید شهری، ما نیز به این مهم دست یابیم.

همچنین پروفسور ریچی میاکه نائب رئیس دانشگاه فوجی ژاپن طی دو نوبت صبح و بعداز ظهر در خصوص تجربیات معماران ژاپنی در تلفیق و استفاده از الگوهای سنتی در عین پیاده سازی پیشرفت‌های تکنولوژیکی به سخنرانی پرداخت و انتقال تجربیات معماران و جامعه علمی و دانشگاهی دو کشور را خواستار شد.

ارائه دستاوردهای کشور ژاپن در حوزه مدیریت بحران پس از سوانحی نظیر سونامی و زلزله و توجه به مقاومت در مقوله ساخت و ساز یا مرمت بناها از دیگر مطالب عنوان شده توسط این متخصص ژاپنی بود.