صبحانه کاری ظریف و اشتون برگزار شد/ آغاز مذاکرات تا ساعاتی دیگر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز در صبحانه کاری مشترک حضور یافتند.

بر اساس این گزارش ، محمد جواد ظریف که به منظور شرکت در اجلاس یونسکو به پاریس سفر کرده بود، شب گذشته به منظور برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 وارد ژنو شد.

مذاکرات ایران و 1+5 امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد. مذاکرات قرار است ساعت 11 به وقت محلی (13:30 به وقت تهران ) آغاز شد.

نشست افتتاحیه مذاکرات با حضور ظریف و اشتون برگزار خواهد شد و مذاکرات پس از پایان نشست افتتاحیه با حضور معاونین وزرای خارجه ایران و 6 کشور ادامه خواهد داشت و سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ریاست هیأت ایرانی را به عهده خواهد داشت .

حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت خارجه، داود محمدنیا مشاور حقوقی وزیر امور خارجه و محمد امیری از سازمان انرژی اتمی دیگر اعضای تیم مذاکره کننده ایران هستند.

گفته می شود ظریف قرار است بعد از ظهر امروز به دعوت همتای ایتالیایی خود سفری کوتاه به رم داشته باشد.

مذاکرات ایران و 1+5 در دولت یازدهم در پی دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد . اولین دور از مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه ایران و 1+5 در نیویورک برگزار شد و در حاشیه ان نشست جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف ملاقات کوتاهی با یکدیگر داشتند و جان کری در آن ملاقات تأکید کرد که به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات است.

کاترین اشتون و ظریف همچنین در دیدار خود نیویورک توافق کردند که مذاکرات آتی ایران و 1+5 در 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود.

در مذاکرات مهر ماه ژنو ایراان طرح پیشنهادی جدیدی را به 1+5 ارائه کرد که به گفته تیم مذاکره کننده ایرانی 1+5 چارچوب کلی این طرح را پذیرفته است .

ایران و 1+5 قرار است در مذاکرات آبان ماه در ژنو در خصوص محتوا وارد مذاکره شوند.

دو طرف هفته گذشته در وین مذاکرات کارشناسی نیز برگزار کردند که گفته می شود در این مذاکرات غرب برای اولین بار وارد مباحث کارشناسی تحریم شده است . قرار است نتیجه مذاکرات کارشناسی در نشست امروز و فردا برای تصمیم گیری ارائه شود