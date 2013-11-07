علی محمد احمدی در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه دشمنان در سال جاری فشار تحریم را بیشتر کرده اند و مسئولان با ید با در رايت و هوشياري و توجه به منويات رهبري از تمام ظرفيتها براي دفاع از منافع ملي استفاده مي كنند.

وي گفت: با روي كار آمدن دولت جديد و هم افزايي بين دولت و مجلس مسائل دنبال و در خصوص رفع تحريم‌ها تلاش مي‌شود.

نماينده مردم شهرستانهای دهلران آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همه مردم و مسئولان بايد با وحدت و بصيرت و پيروي از ولايت نه يك قدم جلو ونه يك قدم عقب در مسائل داخلي وبين المللي حركت كنيم.

احمدی افزود: همه ما بایدبه تیم مذاکره هسته اعتماد و اعتقاد داشته باشیم چرا که آنها قطعا از منافع ملي كشور دفاع خواهند كرد.

وي به مناسبات مجلس و دولت در خصوص مباحث اقتصادي اشاره و افزود: در اين زمينه نيز اقتصاد مقاومتي پيگيري مي شود.

نماينده مردم حوزه جنوبی در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: چين بزرگترين شريك تجاري ايران است دارايي‌هاي ايران در چين بلوكه نشده بلكه به دليل فشار دشمنان اجازه انتقال ارز را نمي دهند.

وي گفت: قرار است كشور چين در 40 پروژه عمراني ايران كه نيازمند حجم بالايي از دلار هستند سرمايه گذاري كند.

احمدي به اصلاح بودجه 92 توسط دولت اشاره و افزود: مهمترين بعد اين بودجه اختصاص شش 6درصد آن به صندوق توسعه ملي براي پروژه‌ها است.

نماينده حوزه جنوب به پيگيري مسائل استان و حوزه جنوب در مجلس اشاره كرد وادامه داد: پيگيري حل مشكلات پروژه‌هاي عمراني شهرستان دهلران نيز در سطح وزار و معاونين بويژه در بحث سدها پيگيري مي شود و به زودي مشكلات مرتفع مي شود.

وي گفت: مسائل ومشكلات پتروشمي، پالايشگاه و بازارچه مرزي دهلران نيز در حال پيگيري ودر برخي موارد نيز نتايجي حاصل شده است و تلاش براي تسريع در روند عملياتي اين پروژه هاي انجام مي شود.

احمدي از پرداخت اعتبارات حوادث غيرمترقبه ظرف يك ماه آينده به استان خبرداد وگفت: بيمه كشاورزان نيز بر منوال سال گذشته پرداخت مي شود.