ارزش صادرات سیمان مازندران به 102 میلیون دلار رسید

سید محمد موسویانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزی صادرات سیمان استان رشد 47 درصدی داشته است.

وی افزود: از لحاظ وزنی نیز صادرات سیمان استان در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن از یک میلیون و 770 هزار تن به یک میلیون و 598 هزار تن رسید.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از لحاظ وزنی صادرات سیمان استان نسبت به مدت مشابه آن رشد 36.5 درصدی داشته است.

موسویانی مهمترین کشورهای هدف صادراتی سیمان استان را کشورهایی نظیر: آذربایجان،روسیه،قزاقستان و عراق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در استان مازندران در حال حاضر یک واحد فعال به نام شرکت سیمان مازندران با ظرفیت تقریبی دو میلیون و 277 هزار و 600 تن در سال در حال فعالیت است اظهار داشت: این واحد با سرمایه گذاری دو هزار و 177 میلیارد و اشتغال 240 نفر در زمینی به مساحت 54 هکتار در 2.5 کلیومتری جنوب شهر نکاء قرار دارد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران از راه اندازی یک طرح در دست اجرا دیگر در استان خبر داد و گفت: شرکت صنایع سیمان کیاسر با ظرفیت تولید 630 هزار تن به مساحت 50 هکتار و سرمایه گذاری انجام شده هزار و 380 میلیارد و اشتغال نفر154 در شرف بهره برداری است.