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۲۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷

گزارش خبرگزاري مهر از وين (22)

آغاز جلسه غير متعهدها با حضور چين / اعلام رسمي جلسه شوراي حكام در ساعت 3 بعدازظهر امروز

آغاز جلسه غير متعهدها با حضور چين / اعلام رسمي جلسه شوراي حكام در ساعت 3 بعدازظهر امروز

كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها از ساعت 9 و نيم صبح امروز به وقت وين نشست خود را براي بررسي تازه ترين تحولات مربوط به پيش نويس قطعنامه اروپا آغاز كرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين با اعلام حضور چين به عنوان ناظر در جلسات گروه غير متعهدها ، ضريب تاثير گذاري اين گروه بالا رفته است و ناظران پيش بيني مي كنند اين ورود تاثيري در موضع سخت اروپا داشته باشد.

ديروز عصر گروه نم بعد از ناكامي در جلب نظر اروپا به نظرات خود به سه كشور اروپايي اعلام كرد كه اگر بر مواضع خود باقي بمانند با عدم موافقت نم پيش نويس قطعنامه در صورت ثبت در ضوراي حكام با اجماع روبرو نخواهد بود و در مورد پيش نويس بايد راي گيري شود.

در عين حال ديپلماتهاي حاضر در وين معتقدند كه اروپا سپردن سرنوشت قطعنامه مورد نظر خود به راي گيري را ريسك بزرگي مي دانند.

کد مطلب 217113

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