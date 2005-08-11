آغاز جلسه غير متعهدها با حضور چين / اعلام رسمي جلسه شوراي حكام در ساعت 3 بعدازظهر امروز

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين با اعلام حضور چين به عنوان ناظر در جلسات گروه غير متعهدها ، ضريب تاثير گذاري اين گروه بالا رفته است و ناظران پيش بيني مي كنند اين ورود تاثيري در موضع سخت اروپا داشته باشد.

ديروز عصر گروه نم بعد از ناكامي در جلب نظر اروپا به نظرات خود به سه كشور اروپايي اعلام كرد كه اگر بر مواضع خود باقي بمانند با عدم موافقت نم پيش نويس قطعنامه در صورت ثبت در ضوراي حكام با اجماع روبرو نخواهد بود و در مورد پيش نويس بايد راي گيري شود.

در عين حال ديپلماتهاي حاضر در وين معتقدند كه اروپا سپردن سرنوشت قطعنامه مورد نظر خود به راي گيري را ريسك بزرگي مي دانند.