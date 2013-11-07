به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سفر آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران قطعی است، گفت: این طور که به من خبر داده اند آقای آمانو به تهران می آید.

صالحی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سفر آمانو تاثیری در مذاکرات هسته ای ما خواهد داشت، اظهار داشت: بخش عمده ای از همکاری های سازمان انرژی اتمی با آژانس است و آژانس به عنوان تنها مرجع بین المللی است که تایید می کند فعالیت های کشورهای عضو صلح آمیز است یا خیر، بنابراین اصل کار ما با آژانس است.

وی گفت: آژانس بخش عمده ای از فعالیت های هسته ای ما را در زمان آقایان لاریجانی و جلیلی پذیرفت که صلح آمیز است و تنها یکسری موضوعات به عنوان مطالعات ادعایی باقی مانده که در حال بررسی است و با سفر آمانو به تهران، در مورد آن بحث می کنیم.

صالحی خاطرنشان کرد: ما نسبت به این مذاکرات در تهران خوشبین هستیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است مدیرکل آژانس از مراکز و تاسیسات هسته ای کشورمان بازدید داشته باشد، گفت: در این خصوص بعدا صحبت می کنم.

صالحی در جمع خبرنگاران درباره شخصیت عسگر اولادی نیز گفت: شخصیتی بود که برا ی همه نام آشنا بود خانواده های ایرانی احساس می کنند عسگر اولادی متعلق به خوشان بود و در دل همه بود.

وی درخصوص اخلاق سیاسی عسگر اولادی در جامعه اظهار داشت: بزرگترین پیامی که انقلاب ما داشته درس اخلاق بوده و انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی است . عسگر اولادی در این بخش یک الگو و اسوه بود هیچ گاه بی احترامی نکرد . مرحوم عسگراولادی فردی اخلاق‌مدار بود که حتی به مخالفان خود هم احترام می‌گذاشت.



صالحی ادامه داد: ما باید از این رفتار عسگراولادی درس بگیریم و بر منش او عمل کنیم.