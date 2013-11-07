زمان ديدار معوقه تيم پاس همدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ديدار معوقه تيم فوتبال بانوان پاس همدان با آينده سازان ميهن در ليگ برتر بانوان توسط كميته مسابقات اعلام شد.

ديدارهاي بين دو تيم فوتبال بانوان پاس همدان و آينده سازان ميهن كه در هفته اول مسابقات ليگ برتر به دليل نقص مدارك تيم پاس همدان در فدراسيون برگزار نشد، اعلام شد.

مسابقه بين دو تيم پاس همدان و آينده سازان ميهن دوشنبه، 20 آبان ماه در استاديوم مفتح همدان ساعت 13 و 30 دقيقه برگزار مي شود.

تيم فوتبال بانوان پاس همدان با انجام هشت بازي و كسب 15 امتياز در رده چهارم جدول قرار دارد.