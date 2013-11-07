  1. استانها
  2. همدان
۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

در مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان؛

زمان ديدار معوقه تيم پاس همدان اعلام شد

زمان ديدار معوقه تيم پاس همدان اعلام شد

همدان - خبرگزاري مهر: زمان ديدار معوقه تيم پاس همدان با آينده سازان ميهن در مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ديدار معوقه تيم فوتبال بانوان پاس همدان با آينده سازان ميهن در ليگ برتر بانوان توسط كميته مسابقات اعلام شد.

ديدارهاي بين دو تيم فوتبال بانوان پاس همدان و آينده سازان ميهن كه در هفته اول مسابقات ليگ برتر به دليل نقص مدارك تيم پاس همدان در فدراسيون برگزار نشد، اعلام شد.

مسابقه بين دو تيم پاس همدان و آينده سازان ميهن دوشنبه، 20 آبان ماه در استاديوم مفتح همدان ساعت 13 و 30 دقيقه برگزار مي شود.

تيم فوتبال بانوان پاس همدان با انجام هشت بازي و كسب 15 امتياز در رده چهارم جدول قرار دارد.

کد مطلب 2171138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها