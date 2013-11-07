نگاه اصلاح طلبان در حوزه مشارکت سیاسی تکیه بر آرای مردم و مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی در حاشیه مراسم تشیع پیکر مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره دیدار اصلاح طلبان با محمدرضا عارف گفت: این دیدار یکی از دیدارهای خوب ما در این مدت بود که حدود 10 حزب از تشکیلات جبهه اصلاح طلبان با جناب عارف این دیدار را برگزار کرده‌اند و تعدادی از فعالان سیاسی نیز حضور داشتند. در این دیدار خواستیم درباره فضای سیاسی کشور مشورتی داشته باشیم و از دیدگاه‌های یکدیگر اطلاع پیدا کنیم.

وی افزود: یکی از مباحثی که مطرح شد همچنان حمایت از مباحث اعتدال و جناب دکتر روحانی بود زیرا فضای کشور را فضای بسیار حساسی می‌دانیم فضایی که تیم مذاکره‌ کننده با 1+5 در موقعیت ویژه است.

عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: بحث دیگری که مطرح شد این بود که مجموعه اصلاح طلبان باور دارند که انتخابات 92 را براساس مشارکت حداکثری تحلیل کنیم و این موفقیت بدون مشارکت حداکثری حاصل نمی‌شد و طبیعی است که این سیاست را در انتخابات آینده نیز دنبال کنیم تا همه آحاد جامعه را به سمت حضور در یک انتخابات حداکثری فرا بخوانیم.

وی افزود: در انتخابات گذشته 73 درصد حضور یافتند و ما فکر می‌کنیم که این روند باید در آینده مورد تاکید قرار گیرد تا رکورد حضور افراد را افزایش دهیم و دلایل عدم مشارکت 27 درصد را بررسی کنیم.

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا دیدار شما با عارف برای کنار کشیدن او به نفع ناطق نوری برای سرلیستی جبهه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای انتخابات آینده مجلس بود، گفت: من فکر می‌کنم که اکنون بسیار زود است که درباره انتخابات دو سال آینده مجلس صحبت کنیم زیرا به مصلحت کشور نیست و حساس کردن جامعه در حال حاضر مناسب نیست. اینکه چه کسی در لیست باشد یا در لیستی داشته باشد و این طور مباحث را در حال حاضر ما انحراف می‌دانیم.

وی افزود: این صحبت‌ها توسط هر کس که بخواهد مطرح شود الان زمانش نیست و اینکه اصول رعایت اخلاق سیاسی موقعیت سخن توجه کنید.

عضو حزب اعتماد ملی گفت: طبیعی است که ما به انتخابات فکر می‌کنیم اما صحبت از اینکه چه کسی می‌آید و چه کسی نمی‌آید الان زمانش نیست و اصل در مشارکت حداکثری در همه صحنه‌هایی است که کشور به آن نیاز دارد و انتخابات شاید مظهر این مشارکت باشد.

حق‌شناس درباره فعالیت اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس گفت: طبیعی است که نگاه اصلاح طلبان در حوزه مشارکت سیاسی تکیه بر آرای مردم است و ما جایی که حضور حداکثری مردم را نداشتیم در آنجا ضرر کردیم.