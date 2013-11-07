به گزارش خبرنگار مهر، مازندران با فرهنگ عنی و اصیل دارای مردمانی فرهنگ دوست و هنرمند بوده که دارای نرم افزارهای فرهنگی زیادی در جهان است.

به تاکید کارشناسان، روز ملی مازندران فرصتی برای معرفی داشته ها و غنای فرهنگی استان به تمام ایرانیان است و این استان به عنوان نگینی ارزشمند با جاذبه های غنی فرهنگی و علمی در کرانه خزر می درخشد.

ایران گنجینه اقوام است

حسین اسلامی رئیس مرکز ساری شناسی در گفتگو با مهر در مورد روز مازندران، با تشبیه ایران به یک قالی و گنجینه ای از اقوام گفت: با در کنار قرار دادن این گل، قالی زیبایی بنام ایران شکل می گیرد.

اسلامی، روز مازندران، را مجالی برای نشان دادن توانایی های مازندران دانست و افزود: برای تعیین روز مازندران با استاد سیروس مهدوی، دکتر رمضانی، خانم یوسفی و آقای هومن بررسیهای داشتیم و اسطوره ها را شناسایی و دیدیم یکسری مناسبتها داریم ولی نمی توانیم بر اساس قصه و اسطوره، روز ملی را تعیین کنیم.

روز مازندران روز بیعت علویان با اسلام است

وی اظهار داشت: در نهایت روز بیعت علویان را روز ملی مازندران اعلام کردیم و برخلاف انچه فکر می کنند شیعیان مازندران بودند که علویان را دعوت کردند و در روز 25 ماه رمضان 250 قمری برابر با 14 آبان 243 شمسی است دست به انتخاب زده و حکومت علوی را برای خود انتخاب کردیم.

اسلامی در مورد دانشنامه مازندران اظهار داشت: این دانشنامه با تلاش برجستگان تاریخ ادب وهنر مازندران از جمله استاد اشرفی که یک چهره ملی است در مرکز ساری شناسی در حال تدوین است.

وی تصریح کرد: ساری شناسی و مازندران شناسی یعنی ایران شناسی وتک تک ما در خانه کوچک خود، خانه بزرگ مازندران و خانه بزرگ ایران را می بینیم.

اسلامی افزود: آمدن استاد اشرفی با گروه خود که بیش از 800 نفر هستند و هنوز هیچ کمک دولتی دریافت نکردند و با جان ودل و با چنگ و دندان دارند کار می کنند، زمینه خوبی برای تهیه این دانشنامه است، زیرا آنها فقط به عشق مازندران کار می کنند.

وی در مورد شناختنامه مازندران اظهار داشت: کتاب عظیم شناختنامه مازندران در 400 موضوع در 400 جلد که کتاب پالتویی جیبی است در حال انجام است و به آنها نیز تاکنون هیچگونه کمک دولتی نشده است.

پیشی گرفتن حاشیه بر متن در همایش روز ملی مازندران

علی يوسفي استاد دانشگاه نیز، مازندران را يكي از نقاط ديدني جهان دانست كه در بسيار ي از كتابهاي تاريخي از آن تعريف شده است.

وی مازندران را شكار لحظه‌اي ناب از ناب‌ترين لحظات آفرينش قلمداد كرد و گفت: مازندران داراي فرهنگ بسيار غني است و مردمان اين خطه براي اهل فرهنگ و هنر ارزش قائل هستند، آنها مردمامي اهل كار و تلاش بوده و هنر را از ثروت بيشتر دوست دارند.

يوسفي خاطرنشان كرد: مازندران نه تنها سخت افزارهاي تمدني بلكه نرم افزارهاي فرهنگي نيز دارد و نرم افزارهاي فرهنگي مازندران ز تمام جاي ايران بالاتر است و نشانه‌هاي آن را در وجود دانشمندان و فرهيختگان مي‌توان ديد.

دكتر يوسفي با اشاره به نفس خوب برگزاري همايشها در معرفی مازندران اظهار داشت: باید دید که هدف ما از برگزاري اين همايشها چيست و اگر دادن بيلان كاري است كه حق با مسئولين است ولي اگر براي مخاطبان عام است باید برنامه ریزی درستی روی آن صورت گیرد.

وی اظهار داشت: باید در همایش روز مازندران مردم بيشتر در مورد علويان و تاريخ شيعه اطلاع پيدا مي‌كردند ولي با اين نوع سخنراني و برنامه‌ريزي حاشيه بر متن پيشي گرفت.

دكتر يوسفي در پايان پيشنهاد داد در همايشها ابتدا كارشناسان صحبت كنند و سپس مسئولين پشت تریبون بروند و مسئولين در هر همايشي در مورد هر چيزي اظهارنظر مي‌كنند در حاليكه در تمام موارد صاحب نظر نيستند.