برنامه های عزاداری هیئتها، مساجد و حسینیه های تهران در شب پنجم محرم

مهدیه تهران

سخنران شبهاي محرم: حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمود معرفت

جمعه 17 آبان (شب پنجم محرم): زيارت عاشورا توسط اکبر سلطانپور، نوحه و عزاداري سيدمحمد امام

ساعت شروع مراسم: از ساعت 20



مسجد ارک

مداح: منصور ارضی، ابوالفضل بختیاری و دیگر ذاکرین اهل بیت (ع)

آدرس: چهارراه گلوبندک، خیابان ۱۵ خرداد

زمان: دهه اول از نماز مغرب



مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

مداح: سعید حدادیان

آدرس: خیابان آزادی، بعد از پل یادگار امام

زمان: دهه اول از ساعت 5:30 (نماز صبح)



صنف لباس فروشها

مداح: منصور ارضی

آدرس: خیابان سعدی، چهارراه مخبر الدوله

زمان: دهه اول بعد از نماز صبح



هیئت الرضا(ع)

مداح: عبدالرضا هلالی

آدرس:ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، ورزشگاه شهدای هفتم تیر

زمان: دهه اول از نماز مغرب



حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جاودان

آدرس: خیابان شهید مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه مولوی، کوچه بالاگر(برادران و خواهران)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۶:۳۰



حسینیه آیت الله حق شناس

سخنران: حجت الاسلام والمسمین جاودان

آدرس: خیابان مجاهدین اسلام، جنب مجتمع بهنام

زمان: دهه اول از ساعت ۱۹

مسجد امام رضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین عباس سمیع زاده

مداح: سجاد محمدی، وحید منصوری، امیر محمد زاده، احمد وفاجوحسینی

آدرس: خیابان کارگر جنوبی، میدان حر، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، جنب بیمارستان لقمان حکیم

زمان: دهه اول از نماز مغرب



مسجد ملک

سخنران: آیت الله انگجی

مداح: سیدمحسن گرسویی

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد، بازار بزرگ تهران

زمان: دهه اول از ساعت ۹ صبح



روضةالعباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی

مداح: حسین سیب سرخی

آدرس: خیابان انقلاب، پشت ایستگاه مترو دروازه شمیران، ورزشگاه شهدای دروازه شمیران

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



حسینیه مکتب الزینب(س)

سخنران: حجت الاسلام نصیرزاده

مداح: امیر یعقوبی

آدرس: میدان رازی(گمرک)، خیابان ایروانی، جنب مسجد ابوالفضل(ع)

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



عشاق العباس(ع)، گردان شهادت

سخنران:دکتر نامدار صداقت

مداح: مهدی عزیزی

آدرس: خیابان کریمخان، خیابان ثنایی، کوچه نهم

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰

حدیث کساء

سخنران:مهدی توکلی

مداح: سیدمحسن گرسویی

آدرس:خیابان ایران، کوچه کبریت چی

زمان: دهه اول از ظهر

مسجد جامع لاله زار

مداح: امیر یعقوبی

آدرس: خیابان لاله زار، مسجد جامع لاله زار

زمان: دهه اول از نماز ظهر





مسجد سید الشهدا(ع)

آدرس:بزرگراه شهید نواب صفوی، نرسیده به پل کمیل، خیابن جوانمرد

زمان: دهه اول از نماز مغرب



مسجد امیر(ع)

سخنران: شیخ حسین انصاریان، حجت الاسلام علوی تهرانی

مداح: حسین ارضی،حسن خلج

آدرس: خیابان کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین

زمان: دهه اول از ساعت ۱۸



حسینیه آیت الله علوی تهرانی

سخنران:حجت الاسلام انصاریان

مداح:حسین ارضی، ذبیح الله ترابی

آدرس:خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتماد زاده

زمان: دهه اول از ساعت ۱۵



رایةالعباس(ع)

سخنران:حجت الاسلام والمسلمین دارستانی

مداح: محمود کریمی

آدرس: شمیران، چیذر، امامزاده علی اکبر(ع)، حسینیه امامزاده علی اکبر(ع)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۵



حسینیه ثارالله(ع)

سخنران: مهدی قاسمی

مداح: سیدمحسن گرسویی

آدرس: میدان تجریش، میدان قدس، خیابان ملکی

زمان: دهه اول از ساعت ۷ صبح



مسجد الهادی(ع)

مداح: محمود کریمی

آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید صباح غربی، مسجد الهادی(ع)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۹



مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

سخنران:حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

مداح: میثم مطیعی، برادر امیر عباسی

آدرس: بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

زمان: دهه اول از نماز مغرب



حسینیه کربلایی ها

مداح: سید محسن گرسویی

آدرس: فرمانیه، حسینیه کربلایی ها

زمان: دهه اول از نماز مغرب



حسینیه سید الشهداء(ع)

سخنران:حجت الاسلام هاشمی نژاد

آدرس: خیابان طالقانی، خیابان بهار شیراز

زمان: دهه اول از نماز مغرب



مسجد المهدی(عج)

مداح: اکبر بازوبندی

آدرس: سه راه تهران ویلا، مسجد المهدی(عج)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۹:۳۰

انصارالعباس(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدحمید میرباقری

مداح: سیدمحسن گرسویی

آدرس: چهارراه دولت، انصارالعباس(ع)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۰ شب



مسجد امیر(ع)

سخنران: حجت الاسلام اسدی

مداح: امیر یعقوبی

آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، مسجد أمیر(ع)

زمان: دهه اول از نماز مغرب



مسجد قبا

مداح:محمود تاری

آدرس:خیابان پاسداران، بعد از حسینیه ارشاد

زمان: دهه اول از نماز مغرب

امام سجاد(ع)

مداح: اکبر بازوبندی

آدرس: خیابان بریانک، کوچه جوانبخش

زمان: دهه اول از ساعت ۱۹



محبان علی اصغر(ع)

سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان

آدرس: میدان شوش، خیابان ارج

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



علی بن موسی الرضا(ع)

مداح: محمد بازوبندی

آدرس: پل امامزاده معصوم(ع)، خیابان شیروخورشید، بعداز چهارراه عباسی

زمان: دهه اول از ساعت ۲۳



حسینیه پیروان شهدای کربلا

سخنران: حجت الاسلام سلیسپور

آدرس: شهرری، چهارراه خط آهن، خیابان غیوری، حسینیه پیروان شهدای کربلاء

زمان: دهه اول از ساعت ۲۱



انصارالحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد

آدرس: خیابان ری، به سمت آهنگ

زمان: دهه اول از ساعت ۸ صبح



عاشقان حسینی

سخنران: حجت الاسلام عباس دلجو

مداح: داوود شفیعی و دیگر ذاکرین اهل بیت(ع)

آدرس: شهرری، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان شهید عزیزنژاد، عاشقان حسینی

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰

محسن الزهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان

مداح:مرزبانیان

آدرس: میدان سبلان، هیئت محسن الزهرا(س)

زمان: دهه اول از ساعت ۱۹



سینه زنان عمه سادات(س)

سخنران: حجت الاسلام فتحی

مداح: محمدعلی بخشی

آدرس: شهرری، نرسیده به بازار قدیم، حسینیه سینه زنان عمه سادات(س)

زمان: دهه اول از ساعت ۲۲



حسینیه امام حسن مجتبی(ع)

سخنران:حجت الاسلام مهدی ابوحمزه

مداح:میثم نادی

آدرس:خیابان رجایی، خیابان ۱۳آبان، کوچه مهر ۱، حسینیه امام حسن مجتبی(ع)

زمان:دهه اول از ساعت ۱۹



عشاق الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام ابوالقاسمی

مداح: علی قربانی (حاج قربون)

آدرس: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



موج الحسین(ع)

سخنران:حجت الاسلام ثمری

مداح: حسین سازور

آدرس: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به بلوار قیام

زمان: دهه اول از ساعت ۲۱



انصارالعباس (ع)

سخنران: حجت الاسلام ادیب یزدی

مداح: صادق آهنگران، محمود تاری

آدرس: تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، نرسیده به سراج، خیابان عبادی

زمان: دهه اول از نماز مغرب



حسینیه بیت الرقیه(ع)

سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد

آدرس: خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیرو هوایی، بعد از فلکه دوم

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



حسینیه مکتب الصادق(ع)

مداح: اکبر بازوبندی

آدرس: دوراهی قپان، خیابان امامزاده حسن(ع)، روبروی خیابان مهمان نوازان

زمان: دهه اول از ساعت ۲۱



مسجد نیک عهد

مداح: امیر یعقوبی

آدرس: میدان قیاسی، مسجد نیک عهد

زمان: دهه اول از نماز مغرب



رقیه بنت الحسین(ع)(ویژۀ خواهران)

سخنران و مداحان: خانمها: ابراهیم نیا، اسحاقی

آدرس: خیابان مدنی شمالی، بالاتر از وحیدیه، خیابان جلالی، کوچه رضایی، پلاک ۸

زمان: دهه اول از ساعت ۱۴:۳۰



روضةالحسین(ع)

سخنران: احمدی

مداح: مجید قربانی

آدرس: خیابان پیروزی، انتهای خیابان ۲۱متری دهقان، کوچه شهید سلامی

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



ثامن الائمه(ع)

سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان

مداح: سید محمدرضا رهبر

آدرس: نیروی هوایی، خیابان پنجم نیروی هوایی

زمان: دهه اول از ساعت ۱۸



مسجد فاطمة الزهرا (س)

مداح: امیر یعقوبی

آدرس: میدان سپاه، مسجد فاطمة الزهرا (س)

زمان: دهه اول از ساعت ۸ صبح



ریحانةالحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام عالی

مداح: سیدمجید بنی فاطمه

آدرس: شرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، باغ فیض

زمان: دهه اول ساعت ۱۹



الزهرا(س)

سخنران: پنج شب اول: حجت الاسلام صدیقی

آدرس:خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مسجد دانشگاه صنعتی شریف

زمان: ساعت ۱۹



مسجد ولی عصر(عج)

مداح: اکبر بازوبندی

آدرس: شهرک راه آهن، مسجد حضرت ولی العصر(عج)

زمان: دهه اول از نماز مغرب



یازهرا(س)مهرآباد

سخنران: حجت الاسلام دارستانی

مداح: حسن حسین خانی

آدرس: مهرآباد جنوبی، خیابان شهید گزل خو(توکلی(خیابان شهید میرباقری، ورزشگاه شهید فراهانی)

زمان: دهه اول از ساعت ۲۰



محبان العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام حسین افتخاری

مداح: مصطفی آرن

آدرس: مهرآباد جنوبی، فردوس، خیابان امام زمان(عج)، کوچه قربانی

زمان: دهه اول ساعت ۲۰



حضرت علی اصغر(ع)

سخنران: حجت الاسلام حسینی

مداح: مهدی عزیزی

آدرس: یافت آباد، بلوار معلم، خیابان نیک ملکی

زمان: دهه اول از ساعت ۲۲