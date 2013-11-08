برنامه های عزاداری هیئتها، مساجد و حسینیه های تهران در شب پنجم محرم

مهدیه تهران
سخنران شبهاي محرم: حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمود معرفت
جمعه 17 آبان (شب پنجم محرم): زيارت عاشورا توسط اکبر سلطانپور، نوحه و عزاداري سيدمحمد امام
ساعت شروع مراسم: از ساعت 20
مسجد ارک
مداح: منصور ارضی، ابوالفضل بختیاری و دیگر ذاکرین اهل بیت (ع)
آدرس: چهارراه گلوبندک، خیابان ۱۵ خرداد
زمان: دهه اول از نماز مغرب
مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
مداح: سعید حدادیان
آدرس: خیابان آزادی، بعد از پل یادگار امام
زمان: دهه اول از ساعت 5:30 (نماز صبح)
صنف لباس فروشها
مداح: منصور ارضی
آدرس: خیابان سعدی، چهارراه مخبر الدوله
زمان: دهه اول بعد از نماز صبح
هیئت الرضا(ع)
مداح: عبدالرضا هلالی
آدرس:ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش، ورزشگاه شهدای هفتم تیر
زمان: دهه اول از نماز مغرب
حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جاودان
آدرس: خیابان شهید مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه مولوی، کوچه بالاگر(برادران و خواهران)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۶:۳۰
حسینیه آیت الله حق شناس
سخنران: حجت الاسلام والمسمین جاودان
آدرس: خیابان مجاهدین اسلام، جنب مجتمع بهنام
زمان: دهه اول از ساعت ۱۹
مسجد امام رضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین عباس سمیع زاده
مداح: سجاد محمدی، وحید منصوری، امیر محمد زاده، احمد وفاجوحسینی
آدرس: خیابان کارگر جنوبی، میدان حر، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، جنب بیمارستان لقمان حکیم
زمان: دهه اول از نماز مغرب
مسجد ملک
سخنران: آیت الله انگجی
مداح: سیدمحسن گرسویی
آدرس: خیابان ۱۵ خرداد، بازار بزرگ تهران
زمان: دهه اول از ساعت ۹ صبح
روضةالعباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی
مداح: حسین سیب سرخی
آدرس: خیابان انقلاب، پشت ایستگاه مترو دروازه شمیران، ورزشگاه شهدای دروازه شمیران
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
حسینیه مکتب الزینب(س)
سخنران: حجت الاسلام نصیرزاده
مداح: امیر یعقوبی
آدرس: میدان رازی(گمرک)، خیابان ایروانی، جنب مسجد ابوالفضل(ع)
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
عشاق العباس(ع)، گردان شهادت
سخنران:دکتر نامدار صداقت
مداح: مهدی عزیزی
آدرس: خیابان کریمخان، خیابان ثنایی، کوچه نهم
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
حدیث کساء
سخنران:مهدی توکلی
مداح: سیدمحسن گرسویی
آدرس:خیابان ایران، کوچه کبریت چی
زمان: دهه اول از ظهر
مسجد جامع لاله زار
مداح: امیر یعقوبی
آدرس: خیابان لاله زار، مسجد جامع لاله زار
زمان: دهه اول از نماز ظهر
مسجد سید الشهدا(ع)
آدرس:بزرگراه شهید نواب صفوی، نرسیده به پل کمیل، خیابن جوانمرد
زمان: دهه اول از نماز مغرب
مسجد امیر(ع)
سخنران: شیخ حسین انصاریان، حجت الاسلام علوی تهرانی
مداح: حسین ارضی،حسن خلج
آدرس: خیابان کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین
زمان: دهه اول از ساعت ۱۸
حسینیه آیت الله علوی تهرانی
سخنران:حجت الاسلام انصاریان
مداح:حسین ارضی، ذبیح الله ترابی
آدرس:خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتماد زاده
زمان: دهه اول از ساعت ۱۵
رایةالعباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین دارستانی
مداح: محمود کریمی
آدرس: شمیران، چیذر، امامزاده علی اکبر(ع)، حسینیه امامزاده علی اکبر(ع)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۵
حسینیه ثارالله(ع)
سخنران: مهدی قاسمی
مداح: سیدمحسن گرسویی
آدرس: میدان تجریش، میدان قدس، خیابان ملکی
زمان: دهه اول از ساعت ۷ صبح
مسجد الهادی(ع)
مداح: محمود کریمی
آدرس: مجیدیه شمالی، خیابان شهید صباح غربی، مسجد الهادی(ع)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۹
مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان
مداح: میثم مطیعی، برادر امیر عباسی
آدرس: بزرگراه چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)
زمان: دهه اول از نماز مغرب
حسینیه کربلایی ها
مداح: سید محسن گرسویی
آدرس: فرمانیه، حسینیه کربلایی ها
زمان: دهه اول از نماز مغرب
حسینیه سید الشهداء(ع)
سخنران:حجت الاسلام هاشمی نژاد
آدرس: خیابان طالقانی، خیابان بهار شیراز
زمان: دهه اول از نماز مغرب
مسجد المهدی(عج)
مداح: اکبر بازوبندی
آدرس: سه راه تهران ویلا، مسجد المهدی(عج)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۹:۳۰
انصارالعباس(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدحمید میرباقری
مداح: سیدمحسن گرسویی
آدرس: چهارراه دولت، انصارالعباس(ع)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۰ شب
مسجد امیر(ع)
سخنران: حجت الاسلام اسدی
مداح: امیر یعقوبی
آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، مسجد أمیر(ع)
زمان: دهه اول از نماز مغرب
مسجد قبا
مداح:محمود تاری
آدرس:خیابان پاسداران، بعد از حسینیه ارشاد
زمان: دهه اول از نماز مغرب
امام سجاد(ع)
مداح: اکبر بازوبندی
آدرس: خیابان بریانک، کوچه جوانبخش
زمان: دهه اول از ساعت ۱۹
محبان علی اصغر(ع)
سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان
آدرس: میدان شوش، خیابان ارج
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
علی بن موسی الرضا(ع)
مداح: محمد بازوبندی
آدرس: پل امامزاده معصوم(ع)، خیابان شیروخورشید، بعداز چهارراه عباسی
زمان: دهه اول از ساعت ۲۳
حسینیه پیروان شهدای کربلا
سخنران: حجت الاسلام سلیسپور
آدرس: شهرری، چهارراه خط آهن، خیابان غیوری، حسینیه پیروان شهدای کربلاء
زمان: دهه اول از ساعت ۲۱
انصارالحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین هاشمی نژاد
آدرس: خیابان ری، به سمت آهنگ
زمان: دهه اول از ساعت ۸ صبح
عاشقان حسینی
سخنران: حجت الاسلام عباس دلجو
مداح: داوود شفیعی و دیگر ذاکرین اهل بیت(ع)
آدرس: شهرری، خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان شهید عزیزنژاد، عاشقان حسینی
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
محسن الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان
مداح:مرزبانیان
آدرس: میدان سبلان، هیئت محسن الزهرا(س)
زمان: دهه اول از ساعت ۱۹
سینه زنان عمه سادات(س)
سخنران: حجت الاسلام فتحی
مداح: محمدعلی بخشی
آدرس: شهرری، نرسیده به بازار قدیم، حسینیه سینه زنان عمه سادات(س)
زمان: دهه اول از ساعت ۲۲
حسینیه امام حسن مجتبی(ع)
سخنران:حجت الاسلام مهدی ابوحمزه
مداح:میثم نادی
آدرس:خیابان رجایی، خیابان ۱۳آبان، کوچه مهر ۱، حسینیه امام حسن مجتبی(ع)
زمان:دهه اول از ساعت ۱۹
عشاق الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام ابوالقاسمی
مداح: علی قربانی (حاج قربون)
آدرس: میدان امام حسین(ع)، مسجد امام حسین(ع)
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
موج الحسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام ثمری
مداح: حسین سازور
آدرس: میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به بلوار قیام
زمان: دهه اول از ساعت ۲۱
انصارالعباس (ع)
سخنران: حجت الاسلام ادیب یزدی
مداح: صادق آهنگران، محمود تاری
آدرس: تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، نرسیده به سراج، خیابان عبادی
زمان: دهه اول از نماز مغرب
حسینیه بیت الرقیه(ع)
سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد
آدرس: خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیرو هوایی، بعد از فلکه دوم
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
حسینیه مکتب الصادق(ع)
مداح: اکبر بازوبندی
آدرس: دوراهی قپان، خیابان امامزاده حسن(ع)، روبروی خیابان مهمان نوازان
زمان: دهه اول از ساعت ۲۱
مسجد نیک عهد
مداح: امیر یعقوبی
آدرس: میدان قیاسی، مسجد نیک عهد
زمان: دهه اول از نماز مغرب
رقیه بنت الحسین(ع)(ویژۀ خواهران)
سخنران و مداحان: خانمها: ابراهیم نیا، اسحاقی
آدرس: خیابان مدنی شمالی، بالاتر از وحیدیه، خیابان جلالی، کوچه رضایی، پلاک ۸
زمان: دهه اول از ساعت ۱۴:۳۰
روضةالحسین(ع)
سخنران: احمدی
مداح: مجید قربانی
آدرس: خیابان پیروزی، انتهای خیابان ۲۱متری دهقان، کوچه شهید سلامی
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
ثامن الائمه(ع)
سخنران: حجت الاسلام علی سعیدیان
مداح: سید محمدرضا رهبر
آدرس: نیروی هوایی، خیابان پنجم نیروی هوایی
زمان: دهه اول از ساعت ۱۸
مسجد فاطمة الزهرا (س)
مداح: امیر یعقوبی
آدرس: میدان سپاه، مسجد فاطمة الزهرا (س)
زمان: دهه اول از ساعت ۸ صبح
ریحانةالحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام عالی
مداح: سیدمجید بنی فاطمه
آدرس: شرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، باغ فیض
زمان: دهه اول ساعت ۱۹
الزهرا(س)
سخنران: پنج شب اول: حجت الاسلام صدیقی
آدرس:خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مسجد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: ساعت ۱۹
مسجد ولی عصر(عج)
مداح: اکبر بازوبندی
آدرس: شهرک راه آهن، مسجد حضرت ولی العصر(عج)
زمان: دهه اول از نماز مغرب
یازهرا(س)مهرآباد
سخنران: حجت الاسلام دارستانی
مداح: حسن حسین خانی
آدرس: مهرآباد جنوبی، خیابان شهید گزل خو(توکلی(خیابان شهید میرباقری، ورزشگاه شهید فراهانی)
زمان: دهه اول از ساعت ۲۰
محبان العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام حسین افتخاری
مداح: مصطفی آرن
آدرس: مهرآباد جنوبی، فردوس، خیابان امام زمان(عج)، کوچه قربانی
زمان: دهه اول ساعت ۲۰
حضرت علی اصغر(ع)
سخنران: حجت الاسلام حسینی
مداح: مهدی عزیزی
آدرس: یافت آباد، بلوار معلم، خیابان نیک ملکی
زمان: دهه اول از ساعت ۲۲
