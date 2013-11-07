مرکز انتقال خون زنجان عاشورا و تاسوعا باز است/ اهدای خون نباید مختص یک مناسبت خاص باشد

سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: اگر بیش از حد مورد نیاز خون‌گیری کنیم مازاد می شود و هزینه‌ای هم که شده از بین می‌رود چرا که ما نیاز به خون سالم داریم و نمی خواهیم که فرآورده های خون تاریخ گذشته باشد و استفاده ای مهم نشود.

مدیر مرکز انتقال خون استان زنجان استقبال مردم استان برای اهداء خون در چند روز گذشته را بسیار عالی عنوان کرد.

اسدی با اشاره به اینکه نیاز به خون یک نیاز دائمی است و اهداکنندگان خون باید این امر را مدنظر داشته باشند گفت: اهداء خون نباید مختص یک مناسبت خاص باشد.

اسدی تاکید کرد: اگر اهداء خون بیش از نیاز باشد اهداء کنندگان می توانند درروزهای بعد اقدام به اهداء خون بکنند.

وی در ادامه افزود: قبل از ماه محرم بعضی از استانها با کاهش ذخایر خونی مواجه بودند ولی استان کمبود ذخایر و فرآورده های خونی را نداشت چرا که توانست به شبکه خون رسانی مازاد بر نیاز فرآورده های خونی بفرستد.