بعيد است پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برده شود

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از ايتارتاس ، رولند تيمربايف Roland Timerbayev نماينده سابق روسيه در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : نشست روز سه شنبه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان داد كه كسي تمايلي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ندارد بلكه برعكس همه در پي يافتن راه حلي براي مذاكرات بيشتر ايران و اروپا هستند .



اين ديپلمات و تحليلگر برجسته روسي خاطر نشان كرد : وي فرصتهاي خوبي براي ادامه چنين مذاكراتي مي بيند .



آنتون كلوپكف معاون رئيس مركز مطالعات سياسي مسكو با تاكيد بر مواضع قبلي روسيه خاطر نشان كرد : با امضاي پروتكل بازگشت پسماند هسته اي از نيروگاه هسته اي بوشهر با رهبري ايران ، روسيه كاملا روشن ساخته است كه هيچ قصدي در رابطه با همكاري هسته اي خود با ايران ندارد .



وي خاطر نشان كرد : اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي مدارك تازه و متقاعد كننده اي در اين باره كه برنامه هسته اي ايران اهداف نظامي را دنبال مي كند ارائه دهد ، در اين صورت روسيه با محدود كردن روابط هسته اي خود با ايران موافقت خواهد كرد .

