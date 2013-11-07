به گزارش خبرنگار مهر، زاهد خندستانی ظهر پنجشنبه در جلسه ثبت احوال استان افزود: دولت الکترونیک بدون زیر ساخت های ثبت احوال نمی تواند ایجاد شود.

وی اظهارداشت: در دولت الکترونیک که هدف ارائه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی است کلید طلایی آن در دست ثبت احوال است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان با اعلام اینکه این کلید طلایی همان شماره ملی است که مبنای ایجاد دولت الکترونیک نیز به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم از ثبت احوال رضایت دارند، افزود: با توجه به همه تلاش ها هنوز ثبت احوال نتوانسته در بین مردم و دستگاه های اجرایی نهادینه شود.

خندستانی همچنین از تولد 13 هزار و 520 نفر طی پنج ماهه امسال در استان خبر داد و اظهارداشت: در هر شبانه روز 90 نفر در استان متولد می شوند به عبارتی این رقم نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: میزان جمعیت گیلان در ولادت یک درصد در پنج ماهه امسال کاهش نشان می دهد، این کاهش برای استان مناسب نیست چون کمترین میزان رشد جمعیت در کشور مربوطه به گیلان است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان با بیان اینکه از مجموع متولدین 51 درصد پسر و 49 درصد دختر هستند، گفت: از نظر مکانی 65 درصد متولد شهری و 35 درصد روستایی به شمار می روند.

وی افزود: نرخ خام موالید استان 13 در هزار در حالیکه میانگین این نرخ در کشور 19 در هزار است بنابراین گیلان شش واحد از میانگین کشوری عقب تر هست.

خندستانی اظهارداشت: در پنج ماهه امسال سه نام محبوب امیرعلی، ابوالفضل و محمد طاها در طبقه ذکور (پسران) و همچنین فاطمه، زهرا و نازنین زهرا در طبقه اناث (دختران) بیشترین فراوانی را در بین متولدین استان داشته اند.

وی اذعان داشت: هر سه اسم پسران مرکب و ترکیبی است در حالیکه جنس جامعه بشری به سمت سادگی پیش می رود.

مدیرکل ثبت احوال گیلان یادآورشد: نخستین سندی هم که در ثبت احوال کشور تنظیم شده است به نام " فاطمه ایرانی " در سوم دی ماه سال 1297 در تهران بوده است.