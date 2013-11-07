جهاد کشاورزی کرمان متولی تامین و توزیع میوه نوروز در استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عابدی نژاد گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغیه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، موضوع تأمین و توزیع میوه شب عید در نوروز 93 به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

وی با بیان اینکه در استان کرمان نیز با توجه به مصوبه جلسه تنظیم بازار استان، میوه نوروز سال 93 را اداره کل جهاد کشاورزی استان تامین می کند، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین اعضای جلسه تنظیم بازار استان آمادگی خود را برای هرگونه کمک و انتقال تجربیات به متولیان امر در شمال و جنوب استان اعلام کرده اند.

عابدی نژاد ابراز امیدواری کرد: با همکاری نهاد های مربوطه، میوه با کیفیتی در نوروز 93 توزیع شود.

در چند سال گذشته بحث تأمین و توزیع میوه در ایام نوروز بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مجامع امور صنفی بوده است.

