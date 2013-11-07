جامعه بین الملل نگران بی اعتنایی رژیم اشغالگر فلسطین به اصول و قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دهقانی سفیر و و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنرانی امروز خود در کمیته سیاسی مجمع عمومی این سازمان در خصوص آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطین به نمایندگی از جنبش غیرمتعهد ها با ابراز نگرانی این جنبش از اوضاع جاری در سرزمین های اشغالی با اشاره به سیاستهای تجاوز کارانه رژیم اشغالگر قدس خواستار توجه جدی جامعه بین الملل به وضعیت اسفناک مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای کاستن از درد و رنج آنان شد.

سفیر کشورمان همچنین با ابراز تاسف شدید اعضای جنبش عدم تعهد نسبت به وضعیت نامطلوب آوارگان فلسطینی ساکن اردوگاههای اراضی اشغالی بویژه نوار غزه و اعمال خشونت و نقض مداوم حقوق مردم فلسطین در حملات نیروهای رژیم اشغالگر به ایشان و اشاره کمیسر کل آژانس امداد و کار ملل متحد به این موارد در گزارش خود و همچنین ادامه شهرک سازی ها، ساخت دیوار حائل، تخریب منازل ، اعمال محدودیت تردد، بازداشت و دربند کشیدن هزاران فلسطینی و آواره نمودن شهروندان مناطق اشغالی و موارد بیشمار دیگری از اقدامات تجاوزکارانه این رژیم را بی اعتنایی به قوانین بین المللی از سوی رژیم غاصب اسرائیل و تضعیف برنامه ها و فعالیتهای آژانس امداد و کار ملل متحد در این راستا نامید.

وی افزود جنبش عدم تعهد از جامعه بین الملل انتظار دارد تا با ایفای مسئولیت اخلاقی، سیاسی و حقوقی خود به اقدامات غیرقانونی و نقض حقوق مردم فلسطین توسط رژیم اشغالگر پایان دهند.

دهقانی همچنین با اشاره به گزارش کمیسر کل آژانس امداد و کار ملل متحد اظهار داشت وضعیت اقتصادی مردم غزه بواسطه محاصره شش ساله این منطقه وخیم تر گردیده و ادامه این محاصره غیرقانونی موجب بدتر شدن وضعیت امداد رسانی به مردم غزه و محرومیت بیشتر آنان از دسترسی به نیازهای اولیه انسانی گردیده است. وی خواستار رعایت کلیه کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل بویژه قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل توسط رژیم صهیونیستی در پایان دادن به محاصره غیر قانونی غزه و تضمین تردد آزاد افراد و انتقال مواد اولیه مورد نیاز مردم آن منطقه به داخل غزه و تسهیل انجام وظایف آژانس امداد و کار ملل متحد در شروع بازسازی مناطق مسکونی و زیر ساختهای غزه شد.