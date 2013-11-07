به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : استان ما پتانسیل‌های بالایی نسبت به استان‌های دیگر دارد که از جمله آنها می توان به فعالیت مدیران متخصص و همچنین وجود بخش خصوصی بسیار قوی در این استان اشاره کرد.

وی ادامه داد : بنا داریم مدیران استانی جدید را بدون توجه به گرایش های سیاسی و تنها با توجه به تخصص و تعهدشان انتخاب کنیم در این صورت است که می توان شاهد استانی با پیشرفت های سیاسی، اقتصادی و عمرانی بود.

جبارزاده با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت: مشکلات اقتصادی کشور در طول چندین سال گذشته را نمی توان انکار کرد که این امر موجب عقب ماندن برخی پروژه های عمرانی و اقتصادی در کل کشورو استان ما شده است به همین دلیل باید زمینه حضور بخش خصوصی در زمینه‌های اقتصادی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد : متاسفانه اخیرا شاهد این بوده ایم که سرمایه گذاران داخل استان جذب استان های دیگر شده اند که باید زمینه آشتی این بخش را با بخش دولتی فراهم کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود : آمدن من مصادف با ماه آبان بوده که تا این زمان تنها 12 درصد از بودجه های عمرانی استان تخصیص یافته وتاپایان سال نیز نمی توان شاهد تخصیص مقدار بیشتری بود زیرا بودجه های دولتی در ماه های پایانی سال صرف هزینه های جاری همانند حقوق کارمندان می شود.

وی با بیان اینکه با همکاری نمایندگان مجلس شاهد افزایش تخصیص بودجه در سال آینده خواهیم بود، گفت : امیدواریم با همکاری نمایندگان استان سال 93 را سال شکوفایی در بخش های عمرانی بنامیم.

جبارزاده ادامه داد : همچنین با همکاری بخش خصوصی جانی دیگر به پروژه های عمرانی باقیمانده استان خواهیم داد.