تصادف دو خودروی سنگین در قم موجب قطع عضو یک نفر شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته قم برخورد دو دستگاه کامیون و تریلی را از جمله این حوادث برشمرد و گفت: این حادثه که در اتوبان ساوه - سلفچگان روی داد منجر به قطع عضو یک نفر شد.

وی افزود: این فرد توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

معاون اورژانس قم اظهار کرد: سقوط از موتورسیکلت از دیگر حوادث این مدت بود که دو مجروح در پی داشت.

فراهانی ادامه داد: مجروحان حادثه بلوار معصومیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان داشت: در حادثه برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده که در بلوار 15 خرداد روی داد نیز چهار نفر مجروح شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اضافه کرد: مجروحان این حادثه نیز به مراکز درمانی استان انتقال داده شدند.

