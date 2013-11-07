تربیت 1800 مربی قرآنی در کشور در قالب اجرای طرح تربیت مربی قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی صبح پنجشنبه در جمع فعالان قرآنی آذربایجان غربی در خوی تربیت مربی آموزش قرآنی را یکی دیگر از فعالیت های مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دانست و افزود: برای تامین نیازهای مراکز تخصصی حفظ قرآن، مرکز تخصصی و ویژه‌ای را با عنوان تربیت مربی قرآنی با حضور استادان بین المللی در قم راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون در قالب اجرای این طرح در این مرکز بالغ بر یک هزار و 800 مربی قرآنی، آموزش های لازم را فراگرفته‌اند، اظهار داشت: در دو دوره گذشته، 970 هزار نفر در سیر اجرایی طرح تربیت حافظان قرآنی در کشور قرار داشته و در حال حاضر نیز در حال دریافت آموزشهای لازم هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه از این تعداد، نزدیک به 500 هزار نفر با حضور در مراکز تخصصی قرآن کریم در مناطق مختلف کشور تحت پوشش آموزش های تربیتی حفظ قرآن قرار گرفته، اعلام کرد: امسال نیز بیش از 470 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده و وارد مرحله آموزش تربیتی قرآن کریم شده اند.



حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ضمن اجرای طرح تربیت حافظان قرآنی، طرح دیگری با عنوان طرح ملی حفظ موضوعی قرآن نیز در دست اجرا در کشور است، عنوان کرد: این طرح نیز با هدف سرعت بخشیدن به حفظ قرآن کریم و ایجاد اشراف بیشتر به مفاهیم قرآنی اجرایی می شود.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم مومن و متدین کشور در خصوص اجرای برنامه ها و آموزش های قرآنی در بخش های مختلف، یادآور شد: امیدواریم روز به روز شاهد رونق بیشتر آموزش های قرآنی در جامعه شویم و منویات مقام معظم رهبری را در این خصوص به منصه ظهور برسانیم.

