به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: نمایش عروسکی "مهمان غار" به صورت ویژه در ایام ماه محرم برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون پرورش فکری اجرا می شود.

وی اظهار کرد: " مهمان غار" برگزیده فراخوان جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی پیامبر اعظم(ص) بوده و مربوط به هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه است.

حلیمی افزود: در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در معرفی کربلا و واقعه عاشورا برنامه های فرهنگی ویژه ای با عنوان کودکان عاشورا خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: "روز واقعه" عنوان برنامه سوگواره ویژه ای است که هم زمان با روز اربعین برای کودکان و نوجوانان اجرا می شود و به معرفی وقایع، شخصیت و سرزمین کربلا می پردازد.

کارشناس امور هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: همچنین برنامه‌های عروسکی دینی با موضوع عاشورا حضرت رضا(ع) و امام حسن مجتبی(ع) هم زمان با ایام شهادت این بزرگواران در مراکز کانون اجرا می شود.



حلیمی هدف از برگزاری این چنین نمایش ها و مراسم آئینی را برای کودکان و نوجوانان آشنایی آنها با شخصیت ها، فداکاری ها و مصائب وارد شده به ائمه(ع) در روز عاشورا و وقایع کربلا عنوان کرد.