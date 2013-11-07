پرونده میلیاردی قاچاق سوخت در زنجان تعزیر شد

حمیدرضا عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:شعب بدوی و تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان یک شرکت پتروشیمی را به اتهام عرضه خارج از شبکه سوخت به ضبط سوخت های مکشوفه به نفع دولت و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمودند.

وی اظهار داشت: پرونده مزبور با تخلیه سوخت های مکشوفه در انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تخلیه و مبلغ جریمه نیز اخذ و پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت 375 میلیونی قاچاقچیان انواع پوشاک خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد .

عزیزپور گفت: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با صدور حکم قطعی تعداد هفت نفر از قاچاقچیان انواع پوشاک زمستانی خارجی را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 375میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمود.

وی در ادامه به بازدید از شعب و واحد اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان را از اقدامات این سازمان برشمرد.