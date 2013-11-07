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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

امیر کاظمی:

فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف ونهی از منکر بود

فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف ونهی از منکر بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده ارتش در غرب کشور با تاکید بر احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آن را فلسفه قیام وحرکت سید الشهدا(ع) عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی ظهر پنج شنبه، در ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه که در هتل گلایول برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال فلسفه خلقت انسان را عبادت قرار داده و امام حسین(ع) نیز در سخنانش  فلسفه قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده اند.

وی افزود: امام (ره) نیز با ادامه دادن راه سید الشهدا(ع) و برپایی امر به معروف و نهی از منکر این نهضت را ادامه دادند و امروز نیز به رهبری مقام معظم رهبری این راه همچنان ادامه دارد.

امیرکاظمی خاطر نشان کرد: برای اصلاح جامعه و قرار گرفتن در برابر مواردی که به جامعه لطمه می زند، باید در خط امر به معروف ونهی از منکر قرار بگیریم و نسبت به این امر واجب بی توجه نباشیم.

فرمانده ارتش در غرب کشور، تصریح کرد: اینکه می گوییم امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است نباید فقط یک شعار باشد و واقعا باید به آن عمل شود.

وی در پایان یادآور شد: امر به معروف مراتبی دارد که حداقل آن تذکر لسانی است که اگر به آن توجه شود به بسیاری از اقدامات دیگر نیازی نیست.

کد مطلب 2171246

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