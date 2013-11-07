به گزارش خبرنگار مهر، اسماعيل احمدي ظهر امروز در مصاحبه با برنامه زنده رادیویی "در شهر" كه از شبكه استاني صدا و سيماي مركز كردستان توليد و پخش مي‌شود، اعلام کرد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی هفت ایستگاه مطالعه در استان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 9 ایستگاه مطالعه در دو شهرستان سنندج و سقز فعال است که خوشبختانه از سوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی مورد استقبال قرار گرفته است و در همين راستا در ايام هفته كتاب در سال جاري نيز هفت ايستگاه جديد نيز در شهرستان هاي مختلف استان كردستان راه اندازي مي‌شود.

احمدی عنوان کرد: هر ایستگاه مطالعه شامل یك قفسه مخصوص با گنجایش 15 عنوان در یك هزار و 500 نسخه كتاب است و افراد می‌توانند به فراخور نیاز از كتاب های موجود در این قفسه ها بهره مند شوند.

مدیرکل كتابخانه‌های عمومی كردستان یادآور شد: ایستگاه‌های مطالعه براساس برنامه در مكان‌های شلوغ و پرازحام مانند ادارات پرتردد، فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، بیمارستان‌ها و بانك‌ها نصب می‌شود تا افراد بتوانند در زمان‌های فراغت از كتاب های موجود استفاده كنند.

احمدی در خصوص نحوه مدیریت این ایستگاه‌ها گفت: ایستگاه‌های مطالعه به صورت ماهیانه توسط كارشناس ایستگاه مطالعه كتابخانه‌های عمومی شارژ می‌شود كه بر این اساس هر ایستگاه سالانه دارای 36 هزار نسخه گردش كتاب است.

وی در ادامه به برخی دیگر از برنامه‌های هفته کتاب در کردستان اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی، نقد، نقاشی و همچنین انشاء نویسی از جمله برنامه هایی است که با همکاری مدارس و دانشگاه‌ها انجام می گیرد.

احمدی از افتتاح کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء در هفته کتاب خبر داد و گفت: این کتابخانه در یکی از مناطق حاشیه‌ای در شهر سنندج واقع شده است که نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم این نقطه از شهر خواهد داشت.

مدیرکل كتابخانه‌های عمومی كردستان بیان کرد: تجلیل از فعالان عرصه کتاب، برگزاری راهپیمایی، اهداء خون توسط کارکنان و کتابداران و برپایی نمایشگاه برخی دیگر از برنامه هایی است که در این هفته انجام می شود.