پروژه «بررسی فقهی حقوقی میراث فرهنگی» منتشر می شود/ چند خبر کوتاه از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین صرامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام انتشار پروژه «بررسی فقهی حقوقی میراث فرهنگی» در آینده نزدیک، گفت: میراث فرهنگی یکی از نهادهای مهم فرهنگی و نشان دهنده هویت ملی یک کشور است و در ایران هم با توجه به قدمت تاریخی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.



وی افزود: موضوع میراث فرهنگی و نمادهای باستانی از نظر شرعی با چالشهایی روبه رو است، ممکن است برخی آثار فرهنگی از نظر شرع نماد کفر خوانده شود. چالش این تحقیق همین است که امکان حفظ و مرمت و ترویج این آثار در حکومت اسلامی چه حکمی دارد؟یا مومیایی برخی از افراد چه حکمی دارد؟ و موضوعات و شبهاتی دیگری که در این زمینه وجود دارد مانند اینکه در داخل ویترین قرار دادن مومیایی و نشان دادن آنها با توجه به اینکه میت باید دفن شود اشکالی ندارد؟ یا احکام قاچاق آنها چگونه است.



رئیس پژوهشکده فقه و حقوق در پایان اظهار داشت: این پروژه که توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی به نگارش درآمده، اکنون به پایان رسیده است و ان شاءالله در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.



پروژه «احتیاط، رگه ها و ریشه ها» پایان یافت



حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیرگروه فلسفه فقه پژوهشکده فقه و حقوق از آخرین وضعیت پروژه «احتیاط، رگه ها و ریشه ها» خبر داد.



حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان با اعلام خبر اجرای پروژه «احتیاط، رگه ها و ریشه ها» در پژوهشکده فقه و حقوق، اظهار داشت: این تحقیق که از سال 84 شروع شده، به صورت مجموعه گفتگوهاست که دبیر علمی آنرا نیز حجت الاسلام والمسلمین ضیایی فر معاونت پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برعهده داشته است.



وی ادامه داد: در این رابطه با افراد متعددی مصاحبه شده و بنا است مجموعه مصاحبه ها همراه مقدمه ای به چاپ برسد. این پروژه اکنون در حال اتمام است، یعنی اصلاحات آن انجام شده و آماده این است که طرحی برای مقدمه ناظر تهیه و پس از تصویب در شورای پژوهشی مقدمه ناظر هم نوشته شود.



پروژه «روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر» در حال انجام است

محمدکاظم کریمی مدیر حوزه ریاست و محقق مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی از انتشار پروژه «روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر» خبر داد.



وی با اعلام اجرای پروژه «روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر» در مرکز مطالعات اجتماعی، اظهار داشت: این پروژه مجموعه نشست‌های تخصصی است که توسط مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی از سال 1388 با حضور کارشناسان، محققان و اساتید حوزه‌های اجتماعی برگزار شده است. از میان این نشست‌ها، پنج نشست که با محوریت روحانیت و نیازهای جامعه معاصر ارتباط بیشتری داشت، انتخاب و نسبت به تنظیم، تدوین و ویرایش علمی آنها در قالب یک مجموعه قابل توجه اقدام گردید.

این نشست‌ها عبارتند از:



1.شیوه‌های برقراری ارتباط مؤثر



2.معنویت‌های کاذب و رسالت روحانیت



3.تنوع فرهنگی مذهبی جامعه ایران



4.تبلیغ دین، چالش ها و راهکارها



5. سبک زندگی اسلامی ایرانی



وی اضافه کرد: نگاه ما این بود که با موضوع ارتباط روحانیت و نیازهای جامعه موضوعاتی را که اساتید مطرح کرده‌اند، در حد نیاز فضلای روحانی اعم از محققان و مبلغان به گونه‌ای تنطیم و تدوین کنیم که به نیازشان پاسخ دهد و مطالب قابل توجهی، هم نسبت به شناسایی آگاهی‌های مورد نیاز روحانی و طلبه در محیط تبلیغی، چه آگاهی محیطی، چه آگاهی محتوایی تبلیغی و چه آگاهی از فضای کلی جامعه و دیگر اموری که یک روحانی باید از آن اطلاع داشته باشد در این مجموعه ارائه شده است.



پژوهشگر مطالعات فرهنگی اجتماعی افزود: «آگاهی به زمان و مکان» و «وقوف بر موضوعات و مسائل جامعه» دو عنصر اساسی در تبلیغ و تبیین معارف و آموزه‌های اسلامی است که شایسته توجه نخبگان فرهنگی و حساسیت آنها نسبت به شرایط امروزین جامعه است. اثر حاضر که محصول اندیشه‌ و بررسی‌های‌ جمعی از صاحب‌نظران است، حاوی نکته‌های کلیدی در زمینه شناخت مختصات تبلیغ و جامعه مخاطب، آگاهی از شیوه‌های برقراری ارتباط با مخاطبان و آشنایی با ابزار و روش‌های تبلیغی رقیبان می‌باشد که هر کدام به تنهایی می‌تواند مروّجان و نگهبانان آموزه‌های دینی را در برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب و فراهم‌سازی ابزار مناسب برای ابلاغ پیام، یاری ‌رساند.