به گزارش خبرنگار مهر محمود دادگو صبح امروز در جریان آیین تودیع و معارفه اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج در سالن اجتماعات شورا ضمن تبیین نقش شوراها در کشور کتاب قانون شوراها فصل الخطاب عملکرد اعضای شوراهای اسلامی دانست و اظهار داشت: اعضای شوراها با معیار رأی مردم، قانون شوراها و منویات مقام معظم رهبری نقشه راهی دارند که بر مدار آن حرکت می کنند.

اهانت به شورا توهین به رأی مردم و کتاب قانون است

وی با اشاره به برخی انتقادات وارده بر عملکرد برخی از شوراها در دوره های پیشین تصریح کرد: از آنجا که شورا امری مقدس است و افراد عضو در آن با ملاک قرار دادن سه اصل مذکور فعالیت دارند از این رو هر گونه اهانتی به شوراها بدون تحقیق و تفحص از سوی هر صنف و گروهی توهین به رأی مردم و کتاب قانون است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه در مسیر حرکت بر مدار قانون و رأی مردم از انتقادات سازنده استقبال می کنیم، ادامه داد: در سایه انتقادات سازنده و نه انتقام جویانه البرز را می سازیم؛ چرا که اعضای شورا با شهامت خود توانسته اند رأی مردم را اخذ کنند و به منظور رفع مطالبات آنان نیز گام برخواهند داشت.

دادگو همچنین خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر ستان کرج نیز مطالبی را تیتر وار برشمرد و خواستار پیگیری آن شد.

وی نخست خواست تا مدیریت واحد شهرها را در استان البرز پیگیری کند و در سایه آن تدبیری برای رفع معضل ترافیک استان داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: مدیریت واحد نیز با تفکر و فکر شورایی و در راستای تعامل، اتحاد و اتفاق محقق خواهد شد.

یادآوری هایی از مشکلات کرج خطاب به اعضای شورا

دادگو همچنین در کنار معضل گره کور ترافیک کرج، به پروژه تاریخی قطار شهری کرج نیز اشاره کرد و گفت: اگر پروژه قطار شهری کرج هر چه سریعتر روی ریل برود از ظرفیت های آن همگان بهره مند خواهند شد، قطار شهری کرج برای شما است و اکنون که پا به پارلمان شهری گذاشته اید باید برای شتاب گیری آن تلاش ویژه ای داشته باشید.

تدوین برنامه ای جامع برای مدیریت بحران و حوادث، مدیریت و هدایت آب های سطحی به عنوان عمده معضل استان در فصول بارندگی، پیگیری فاضلاب های شهری، دفع زباله ، داشتن روحیه عمرانی در استان و...از جمله مواردی بود که دادگو گذرا بر آنها اشاره داشت.

تمام شهرستانها در تدوین سند آمایش سرزمین دیده شود

دادگو به تدوین سندآمایش سرزمین نیز کوتاه پرداخت و عنوان کرد: از استاندار خواسته ایم تا در تدوین و برنامه ریزی سند آمایش سرزمین استان تمامی شهرستانها را مد نظر قرار دهند.

وی در ادامه خطاب به اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج بیان کرد: ما گلچینی از انتخاب های مردم هستیم بنابراین عملکرد ما باید رضایت مردم را در بر داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در پایان به سه تابلوی دیوار سالن اجتماعات شورا خیره شد و خطاب به همگان گفت: این سه تابلو بیانگر سه دوره فعالیت شوراهای اسلامی کرج در طول 14 سال است و نشان می دهد در این مدت چگونه عمل کرده ایم؛ دادگو به علت سرماخوردگی لحظاتی بعد از پایان سخنان خود جلسه را ترک گفت و ادامه مراسم تودیع و معارفه به ریاست میر ابراهیم صدیق رییس شورای اسلامی شهرستان کرج ادامه پیدا کرد.