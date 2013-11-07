شکایت کارگران از وزارت کار هنوز به نتیجه نرسیده است/ در جریان شکایت از وزیر ارشاد نیستم

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت موسسه سینمای مقاومت و انقلاب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با انحلال این موسسه گفت: من هنوز در جریان انجام این شکایت نیستم.

وی در مورد استعلام دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر تهران در مورد شهرداری و انتصاب محمد باقر قالیباف نیز گفت: در حال حاضر پرونده در هیئت تخصصی مطرح شده است.

حجت الاسلام منتظری افزود: پاسخ شورای اسلامی شهر تهران نیز در مورد استعلام صورت گرفته در این زمینه به دیوان عدالت اداری واصل شده و در نوبت رسیدگی است تا به هیئت عمومی برود و مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در مورد لغو مصوبه مهرآفرین نیز به خبرنگار مهر کفت: تاکنون بعد از لغو این مصوبه هیچ شکایتی به دیوان عدالت اداری واصل نشده است.

حجت الاسلام منتظری در مورد روند رسیدگی به پرونده سرای دلگشا نیز عنوان کرد: مراحل قانونی این پرونده طی و حکم نیز صادر شده است ولی بعد از آن تقاضای تجدید نظر شده که در حال حاضر پرونده در شعبه تجدید نظر در حال بررسی است.

وی در مورد شکایت کارگران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزدهای امسال مشمولان قانون کار نیز بیان داشت: این شکایت نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در مورد روند بررسی پرونده رئیس دانشگاه امیر کبیر نیز یادآور شد: رئیس این دانشگاه در مورد حکم صادره درخواست تجدید نظر کرده که پرونده وی نیز در مرحله تجدید نظر قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات احزاب آیا تاکنون شکایتی در این زمینه واصل شده است نیز گفت: تاکنون در این زمینه نیز شکایتی نداشته ایم.