به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی مطلق صبح پنج‌شنبه در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان گفت: با کمک آموزش و پرورش استان و نواحی پنج گانه تبریز طرح استعدادیابی را با حضور دو هزار نفر از دانش آموزان آغاز کردیم که از بین این تعداد، 700 ورزشکار در دو بخش دختر و پسر در مقاطع تحصیلی دوم و سوم ابتدایی شناسایی و زیر نظر هیئت تمرینات خود را ادامه می دهند.

وی ادامه داد: این استعدادیابی به کمک محمود انصاری پدر بدمینتون کشور به عنوان استعدادیابی و پرورش استعدادها انجام شد.

زنوزی با اشاره به ساخت سالن اختصاصی و آکادمی بدمینتون در استان گفت : طی چند سال اخیر برای توسعه بدمینتون در استان سالن اختصاصی و آکادمی بدمینتون در استان تکمیل و راه اندازی شد که این امر گام بلندی در قهرمان پروری و استعدادیابی به حساب می‌آید.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از شهرستان‌ها در زمینه‌های ورزشی گفت: حمایت از شهرستان‌ها به خصوص شهرستانهای فعال در راس امور قرار دارد زیرا همواره استعدادهای درخشانی از این شهرستان‌ها وارد عرصه‌های ورزشی می شوند.

رئیس هیات بدمینتون استان افزود : با توجه به پیش‌بینی‌های مورد نظر و همچنین تلاش‌های صورت گرفته جزو سه استان برتر در بدمینتون خواهیم بود.

در مجمع انتخابات هیات بدمینتون آذربایجانشرقی محمد رضا زنوزی مطلق به مدت چهار سال دیگر به سمت ریس هیات بدمینتون آذربایجانشرقی انتخاب شد.

در مراسم رای گیری 18 نفر از اعضا مجمع به زنوزی، تنها کاندیدای مجمع رای اعتماد دادند.