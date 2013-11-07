محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال دهمین دوره رقابت های کشتی جام یادگار امام با حضور برترین های کشتی فرنگی کشورمان برگزار می شود و تلاش فرنگی کاران قمی نیز این خواهد بود که بتوانند سهمیه حضور در این پیکارها را به دست بیاورند.

وی با بیان اینکه بیشترین دوره های پیشین مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم برگزار شده است، اضافه کرد: ما در طول تمام ادوار برگزاری این پیکارها میزبان برگزاری 9 دوره آن بودیم و از سال گذشته این پیکارها در قم برگزار نمی شود.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: در سال گذشته نیز قرار بود قم میزبان برگزاری پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام باشد اما این رقابت ها با توجه به تغییر ایجاد شده در زمان برگزاری آن، میزبانی این رقابت ها به تهران سپرده شد و مسابقات دوره قبل نیز در اردیبهشت ماه سال جاری به انجام رسید.

وی در ادامه از اعزام روزهاي فرنگی کاران قم به مسابقات قهرمانی کشور در روزهای پایانی آبان ماه خبر داد و بیان کرد: کشتی گیران قمی در هفت وزن در پیکارهای عمومي كشتي فرنگي قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور برابر حریفان خود به روی تشک می روند.

حلوایی عنوان داشت: رقابت های عمومي كشتي فرنگي بزرگسالان در حالی روزهاي 26 تا 28 آبان ماه به میزبانی هیئت کشتی استان ايلام برگزار می شود در حالی که فدراسیون کشتی برای هر استان حاضر در این رقابت ها سهمیه مشخصی در نظر گرفته است.

وی یاد آور شد: هیئت کشتی استان قم همراه با تیم های کشتی فرنگی استان های ایلام، فارس، سيستان و بلوچستان، اردبیل، چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، سمنان، آذربايجان غربي و مركزي 15 نفر را می توانند به این پیکارها اعزام کنند.

رئیس هیئت کشتی استان قم در پایان افزود: در پایان این مسابقات به نفرات اول، دوم و سوم حكم و مدال اهداء خواهد شد، نفرات اول تا چهارم هر وزن مجاز به شركت در مسابقات انتخابي مرحله اول تيم ملي در سال آينده خواهند بود و نفرات اول هر وزن مجوز حضور در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جام يادگار امام (ره) را كسب خواهند كرد.