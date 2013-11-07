شرکت گاز مستقل در استان البرز تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رستم زاده با بیان این مطلب پیرامون تاسیس شرکت گاز در استان البرز افزود: با توجه به پیگیری های به عمل آمده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنین موافقت وزير نفت مبني بر تنظیم اساسنامه راه اندازي شركت گاز در استان، اساسنامه مذکور در دست بررسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: با تصويب تأسیس استان البرز، مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران در جلسه ای با تأسیس شرکت گاز استان البرز و انتزاع کارکنان، سازمان، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوطه از شرکت گاز استان تهران موافقت کرده است که در آینده ای نزدیک شاهد تاسیس شرکت گاز مستقل در استان خواهیم بود.
تشكيل و راه اندازي شركت آبفاي روستايي امري ضروري است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری تاسیس و راه اندازی شرکت آب و فاضلاب روستایی در استان البرز خبر داد.
وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده برای تشکیل شرکت استانی آب و فاضلاب روستايي و به استناد تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ 25/10/1389 مبنی بر ایجاد شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری و آب منطقه ای در استان ها، در نیمه دوم سال گذشته مسئولان وزارت نیرو طرح ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستايي را مطرح کردند.
وی افزود: هرچند تا کنون این امر محقق نشده است اما با پیگیری های صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد تاسیس و راه اندازی شرکت آب و فاضلاب روستایی خواهیم بود.
رستم زاده گفت: با توجه به اينكه استان البرز داراي6 شهرستان با پراكندگي جمعيت روستايي و 4 مديريت آبفاي روستايي و داراي پرسنل كافي مي باشد، تشكيل و راه اندازي شركت آبفاي روستايي امري ضروري است که در دستور کار استانداری البرز قرار دارد.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز از تاسیس شرکت گاز مستقل در استان البرز در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رستم زاده با بیان این مطلب پیرامون تاسیس شرکت گاز در استان البرز افزود: با توجه به پیگیری های به عمل آمده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنین موافقت وزير نفت مبني بر تنظیم اساسنامه راه اندازي شركت گاز در استان، اساسنامه مذکور در دست بررسی قرار دارد.
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