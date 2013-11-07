شرکت گاز مستقل در استان البرز تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رستم زاده با بیان این مطلب پیرامون تاسیس شرکت گاز در استان البرز افزود: با توجه به پیگیری های به عمل آمده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنین موافقت وزير نفت مبني بر تنظیم اساسنامه راه اندازي شركت گاز در استان، اساسنامه مذکور در دست بررسی قرار دارد.



وی تصریح کرد: با تصويب تأسیس استان البرز، مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران در جلسه ای با تأسیس شرکت گاز استان البرز و انتزاع کارکنان، سازمان، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوطه از شرکت گاز استان تهران موافقت کرده است که در آینده ای نزدیک شاهد تاسیس شرکت گاز مستقل در استان خواهیم بود.



تشكيل و راه اندازي شركت آبفاي روستايي امري ضروري است



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری تاسیس و راه اندازی شرکت آب و فاضلاب روستایی در استان البرز خبر داد.



وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده برای تشکیل شرکت استانی آب و فاضلاب روستايي و به استناد تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ 25/10/1389 مبنی بر ایجاد شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری و آب منطقه ای در استان ها، در نیمه دوم سال گذشته مسئولان وزارت نیرو طرح ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستايي را مطرح کردند.



وی افزود: هرچند تا کنون این امر محقق نشده است اما با پیگیری های صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد تاسیس و راه اندازی شرکت آب و فاضلاب روستایی خواهیم بود.



رستم زاده گفت: با توجه به اينكه استان البرز داراي6 شهرستان با پراكندگي جمعيت روستايي و 4 مديريت آبفاي روستايي و داراي پرسنل كافي مي باشد، تشكيل و راه اندازي شركت آبفاي روستايي امري ضروري است که در دستور کار استانداری البرز قرار دارد.





