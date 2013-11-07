امسال 561 نفر در زمينه مواد مخدر در ملاير دستگير شدند

به گزارش حبرنگار مهر، فرمانده انتظامی ملایر ظهر پنج شنبه در شوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملاير از افزایش 11 درصدی افراد مرتبط با مواد مخدر در ملایر در سال جاری خبر داد و بیان داشت: امسال 561 نفر از افرادي كه در زمينه مواد مخدر فعاليت مي كردند شامل خرده فروش، قاچاقچي عمده، توزيع كننده، توليد كننده و غيره در ملاير دستگير شده اند.

وی با بيان اينكه 82 مرحله طرح پاکسازی مناطق آلوده در شهرستان به اجرا در آمده است كه نسبت به سال گذشته 41 درصد افزايش داشته استف گفت: در مهرماه 10 طرح در شهرستان ملاير انجام و پاكسازي خوبي شده است.

ابراهيم سعيدي با اشاره به اينكه امسال بيش از 280 كيلوگرم كشفيات مواد مخدر در شهرستان ملاير بوده است، بیان کرد: اين كشفيات شامل ترياك، هروئين و حشيش بوده كه در مجموع 280 كيلو و 877 گرم است.

فرمانده انتظامی ملایر افزود: سال گذشته در مدت مشابه 41 كيلو 857 گرم مواد مخدر در شهرستان ملاير كشف و ضبط شد كه امسال اين رقم افزايش 571 درصدي داشته است.

سعيدي با اشاره به اينكه در كشفيات مواد مخدر نسبت به مهرماه سال قبل كاهش داشته است، گفت: عمده كشفيات در سال جاري در ورودي شهر بوده كه با همكاري همشهريان روند بسيار خوبي داشته است.

مصطفی آزاد بخت با بیان اینکه شهرستان ملایر در سال گذشته به عنوان پايلوت مبارزه مواد مخدر انتخاب شد،افزود: اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر با همت نیروی انتظامی، سپاه و سایر نهادها انجام شد.

وی با بیان اینکه انتخاب ملاير به عنوان پايلوت مبارزه با مواد مخدر به علت بد بودن اوضاع شهرستان در موضوع مواد مخدر نیست، اظهار داشت:به دليل اينكه بسترهاي پيشگيري و مقابله با اين مواد بالا است شهرستان ملاير به عنوان یکی از پنج شهر پايلوت اجراي طرح انتخاب شده است.

معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير در ادامه مقابله با مواد مخدر را یکی از منکرات جامعه برشمرد و گفت: در این زمینه باید با این منکر مقابله جدی و همه جانبه صورت گیرد.

آزاد بخت در ادامه با تاکید به اعضای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر گفت: در آینده نزدیک جلسه با سردار نقد سردار فضلی و سردار حسینی در ملایر برگزار مي كنيم که در این جلسه اعضا باید آمادگی کامل خود را برای ارائه گزارش داشته باشند.