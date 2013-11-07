مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارشی جدید از فردا بعدازظهر تا دوشنبه آینده بر جو استان حاکم و پیشبینی می‌شود بارش‌های مناسبی را هم برای استان به همراه داشته باشد.



وی افزود: ورود این سامانه بارشی به جو استان همراه با وزش باد، بارندگی و احتمالا رعد و برق خواهد بود به گونهای که این شرایط ناپایدار در روز شنبه و در نیمه غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت.



میلادی با اشاره به چشمگیر بودن میزان بارش ها، اظهار داشت: پیش بینی می شود این سامانه بخصوص در نیمه غربی استان موجب آبگرفتگی معابر شود.



مدیرکل هواشناسی استان از کاهش محسوس دمای روزانه و افزایش دمای شبانه هوای کرمانشاه خبر داد.