مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارشی جدید از فردا بعدازظهر تا دوشنبه آینده بر جو استان حاکم و پیشبینی میشود بارشهای مناسبی را هم برای استان به همراه داشته باشد.
وی افزود: ورود این سامانه بارشی به جو استان همراه با وزش باد، بارندگی و احتمالا رعد و برق خواهد بود به گونهای که این شرایط ناپایدار در روز شنبه و در نیمه غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت.
میلادی با اشاره به چشمگیر بودن میزان بارش ها، اظهار داشت: پیش بینی می شود این سامانه بخصوص در نیمه غربی استان موجب آبگرفتگی معابر شود.
مدیرکل هواشناسی استان از کاهش محسوس دمای روزانه و افزایش دمای شبانه هوای کرمانشاه خبر داد.
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی جدیدی به سطح استان خبر داد و گفت: این سامانه به تدریج از بعدازظهر فردا (جمعه) جو استان را در بر می گیرد.
مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سامانه بارشی جدید از فردا بعدازظهر تا دوشنبه آینده بر جو استان حاکم و پیشبینی میشود بارشهای مناسبی را هم برای استان به همراه داشته باشد.
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