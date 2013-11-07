كميسيون حاشيه مشهد بسياري از مشكلات حاشيه شهر را مديريت خواهد كرد

حسن قديري طرقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: يكي از مشكلات اساسي شهر مشهد مسائل حاشيه شهر است كه عدم توجه به اين مشكلات در طي سال هاي قبل باعث شده تا خدمت رساني هرچند گسترده در اين مناطق خيلي به چشم نيايد.

وي افزود: شوراي چهارم به منظور فراهم شدن زمينه‌اي براي ارائه بهتر و بيشتر خدمات در حاشيه شهر تصميم بر تشكيل كميسيون حاشيه شهر گرفت كه تشكيل اين كميسيون در ششمين جلسه تصويب شد.

قديري طرقي بيان كرد: كميسيون حاشيه شهر در حال حاضر مشغول نوشتن آئين نامه هاي مربوط به كميسيون است كه پس از تكميل شدن به منظور تصويب در جلسه شوراي شهر ارائه خواهد شد.

وي همچنين از ارائه طرحي به منظور همكاري هرچه بيشتر اعضاي شورا با معتمدين محله هاي مختلف مشهد خبر داد و تصريح كرد: ما به معتمدين محل به عنوان سرمايه هاي ارزشمندي نگاه مي كنيم كه ورود آنها به مسئله حل مشكلات محله ها مي تواند سبب خير بسياري شود.

عضو شوراي اسلامي مشهد گفت: يكي از برنامه هاي ما در شوراي اسلامي شهر اين است كه با معتمدين محله‌ها جلسه‌اي بگذاريم و فرم هاي در اختيار آنها قرار دهيم تا در بين مردم محله پخش شده و مردم مشكلاتشان را از اين طريق به گوش اعضاي شوراي شهر برسانند و راه‌حل‌هاي پيشنهادي شان را نيز مطرح كنند تا اعضاي شوراي شهر نيز اقادامت لازم در زمينه حل مشكلات محلات را انجام دهند.

وي افزود: خيلي از نيازمندي هاي مردم در حاشيه شهر را فقط خودشان مي دانند و ممكن است ما از آن بي خبر باشيم لذا همكاري اعضاي شوراي شهر با معتمدين محلات و در نهايت خود مردم كمك زيادي در گسترش عدالت به حاشيه شهر خواهد كرد.