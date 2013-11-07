شهرداری گچساران برای استقبال از باران زمستانی آماده است/ اتمام زیرگذر در اولویت

فرزاد حیدری به خبرنگار مهرگفت: چندین جلسه مهم با شهرداری برای لایروبی کانال ها و مسیل های عبور آب گچساران برگزار شده که حاصل این نشست ها تصویب چندین طرح برای مقابله با حوادث ناشی از سیل بوده است.

حیدری افزود: کلیه نقاط پرخطر از لحاظ آب گرفتگی در شهر گچساران مورد بررسی قرارگرفته و همه امکانات برای مقابله با هرگونه حوادث غیرمترقبه فراهم شده است.

وی همچنین توجه به زیباسازی شهر و مبلمان شهری را یکی از مهمترین برنامه های این شورا در جهت ایجاد نشاط و طراوت میان شهروندان عنوان کرد.

حیدری یکی از مراکز پرتردد و غیراستاندارد از لحاظ زیباسازی شهر را بازار میوه و تره بار گچساران برشمرد و اظهارداشت: وضعیت مغازه های این بازار بسیار نامتعارف و برخی از آنها از لحاظ مبلمان شهری در وضعیت

نامطلوبی به سر می برند.

نائب رئیس شورای شهر گچساران بیان داشت: بسیاری ازمصوبات شورای شهر گچساران نیازمند تعیین اعتبار برای اجرا هستند که در صورت عدم تخصیص اعتبار این پروژه ها انجام نخواهد شد.

این مسئول همچنین اتمام زیرگذر گچساران را یکی از اولویت های مهم شورا وشهرداری گچساران دانست و تصریح کرد: با نزدیک شدن به فصل سرما و بارش باران های زمستانی روند اتمام پروژه با یک شتاب کندی پیش خواهد رفت.

حیدری همچنین ایجاد طرح بام سبز برای زیبا سازی سطح خارجی زیرگذر گچساران را به عنوان یک طرح منحصر به فرد دانست و افزود: این طرح پس از پایان عملیات عمرانی این پروژه اجرا خواهدشد.

وی ضعف در سیستم پرداخت عوارض خدمات شهری را یک از مشکلات مهم شهر گچساران عنوان کرد و افزود: با نهادینه کردن قانون پرداخت عوارض بسیاری از مشکلات مادی پروژه های برطرف خواهدشد.

حیدری با تاکید برلزوم تعامل شهرداری و شورای شهر گچساران، گفت: درصورت تعامل این دو نهاد بسیاری ازمشکلات برطرف خواهد شد.