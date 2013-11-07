بصيرت راهنماي انسان در همه ابعاد زندگي است/ دستگيري عامل انتشار تصاوير مبتذل در فضاي مجازي

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد پاسدار بخشعلی كامراني صالح ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران به جايگاه بصيرت در جامعه اشاره کرد و افزود: در اجراي فرمايش مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در زندگي پيچيده امروزي بدون بصيرت نمي توان در جامعه حركت كرد.

وی همچنین با بيان اينكه حیات معنوی با بصیرت گره خورده است، اظهارداشت: بصيرت همه ابعاد زندگي را در بر گرفته و راهنماي انسان در شرايط سخت است.

جانشین فرماندهي انتظامی گيلان نبودن بصیرت را موجب به شهادت رسيدن امام حسین (ع ) و یارانش دانست و گفت: در زمان امام حسين (ع) ديندار زیاد داشتیم ولي نبودن مومن آگاه و بصیر موجب شهادت مظلومانه امام حسين (ع) و ياران با وفايش شد.

وی همچنین قيام و شهادت امام حسين(ع) را موجب بصيرت و آگاهي مردم عنوان کرد و افزود: امر به معروف و نهی از منکر و بصيرت و آگاه سازي مردم یکی از اهداف امام حسين (ع) در قيامش بوده است.

کامرانی صالح با اشاره به اينكه پليس در نوک پيكان جنگ نرم دشمن قرار دارد، تصريح كرد: با بصيرت باید خود را قوی كرد و در مبارزه با دشمن آگاه و بصير بود.

دستگيري عامل انتشار تصاوير مبتذل در فضاي مجازي در رشت

وی در ادامه اظهارداشت: عامل انتشار تصاوير مبتذل در فضاي مجازي از سویپليس فتاي فرماندهي انتظامي استان در شهرستان رشت شناسايي و دستگير شد.

جانشین پلیس گیلان گفت: در راستاي مقابله با جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي كارشناسان تيم رصد اين پليس صفحه اي را در فيس بوك شناسايي كه گرداننده آن مبادرت به انتشار تصاوير مبتذل مي کرد.

وی افزود: با شناسايي اين صفحه تلاش براي شناسايي عامل اصلي صفحه مزبور در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

کامرانی صالح اذعان داشت: با پي جويي هاي فني و پليسي انجام گرفته آدرس گرداننده صفحه مورد نظر كه با ترويج فرهنگ ابتذال غرب و بهره جستن از فضاي مجازي، اخلاق و عفت عمومي جامعه را هدف گرفته بود شناسايي، پس از اخذ مجوز هاي لازم قضايي در شهرستان رشت دستگير شد.

وی تصریح کرد: متهم با مشاهده شواهد و قرائن موجود به صراحت به بزه انتسابي خود اعتراف و با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد.

جانشین پلیس گیلان با هشدار به افرادي كه در پوشش فضاي مجازي اخلاق و عفت عمومي جامعه را مورد هدف قرار داده اند، افزود: پليس فتا در برخورد با جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي بسيار مصمم و جدي است.

وی در ادامه از جوانان ارزشمند گيلاني خواست ضمن حفظ هوشياري كامل در فضاي مجازي و رعايت حدود و چارچوب اخلاقي از عضويت در شبكه هاي اجتماعي پرهيز و شخصيت انساني خود را در دنياي ديجيتال مراقبت و مواظبت کنند.

دستگيري سارق صندوق قرض الحسنه خانگي در آستارا

کامرانی صالح همچنین از دستگيري سارق صندوق قرض الحسنه خانگي در آستارا خبر داد و گفت: با مراجعه خانمي به هويت معلوم 33 ساله به كلانتري مركزي اين شهرستان و اعلام اينكه پول قرعه كشي در منزلش مورد سرقت سارقان قرار گرفته، بررسي اين موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.

وی افزود: اكيپ هاي عملياتي با تحقيقات پليسي به فردي از اعضاي صندوق قرض الحسنه خانگي مشكوك و وي را با ترفندي پليسي در هنگام سرقت دستگير كردند.

جانشین نیروی انتظامی استان با بيان اينكه متهمه در مواجهه با شواهد و دلائل پليس به بزه انتسابي اعتراف كرد، بيان داشت: متهمه اعتماد صاحبخانه را به خود جلب و در هربار قرعه كشي مبالغي را از پول هاي جمع آوري شده صندوق مي دزديد.

وي در ادامه پول هاي سرقت شده از سوی متهمه را 30 ميليون ريال عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون 10 ميليون ريال از پول هاي سرقت شده از متهمه كشف و وي با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي وروانه زندان شد.

كشف 3 كيلوگرم هروئين و شيشه در رشت

کامرانی صالح همچنین از دستگيري يك قاچاقچي تهيه و توزيع مواد مخدر و كشف بيش از سه كيلو هروئين و شيشه در رشت خبر داد و افزود: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با تشدیداقدامات پليسي و عملیاتی احدي از قاچاقچيان مواد مخدر استان در این شهرستان را شناسایی و پيگيري اين موضوع را به طور ويژه در دستوركار خود قرار دادند.

وي گفت: ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر با انجام تحقيقات نامحسوس پليسي پس از شناسايي شگرد جابجايي مواد مخدر از سوی وي به چگونگي حمل يك محموله مواد مخدر به گيلان پي بردند.

جانشین پليس گيلان بيان داشت: اكيپ هاي عملياتي پليس با تعقيب و مراقبت شبانه روزي متهم را كه محموله مواد مخدر را با یک دستگاه خودروی سواری پرايد وارد استان کرده را در يك عمليات منسجم پليسي دستگير كردند.

وی اعلام کرد: ماموران در بازرسي از اين خودرو یک كيلو و 190گرم هروئين و دو كيلو و 470 گرم ماده روانگردان شيشه که به طرز ماهرانه ای در داشبورد خودرو جاسازی شده بود را كشف و ضبط کردند.

کامرانی صالح از تلاش شبانه روزي پليس براي مبارزه با مواد افيوني خبر داد و افزود: پليس مبارزه با مواد مخدر استان از هيچ كوششي در زمينه برخورد با قاچاقچیان موادمخدر فروگذار نخواهد كرد.

پلمپ 5 واحد صنفي متخلف در تالش

وی در ادامه از پلمپ پنج واحد صنفي متخلف در تالش خبر داد و اذعان داشت: ايجاد فضاي امن كسب و كارو امنيت اقتصادي يك از حوزه هاي بي شمار در مباحث جذب سرمايه است.

چانشین نیروی انتظامي استان افزود: كاركنان اداره نظارت بر اماكن عمومي از واحدهاي صنفي اين شهرستان بازديد و پنج واحد صنفي متخلف را پلمپ كردند.

وي در ادامه با تاكيد بر لزوم همكاري و تعامل دو جانبه مردم و پليس از عموم مردم ولايتمدار استان خواست تا با ارائه راهكارها، پيشنهادات و اعلام تخلفات صنفي، نيروي انتظامي را برای ارائه خدمات روز افزون ياري رسانند.

کامرانی صالح اعلام كرد: نيروي انتظامي سعي دارد تا با ايجاد فضايي امن و آرام در عرصه مناسبات اجتماعي براي عموم مردم و ناامن كردن فضا براي تمامي متخلفان و مجرمان به مطالبات بر حق هموطنان شريف و قدر شناس پاسخ دهد.