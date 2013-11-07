بانوی ایرانی مسیر 10 کیلومتری میانکاله تا آشوراده را شنا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شنای الهام السادات اصغری بانوی ورزشکار ایرانی صبح پنجشنبه از شبه جزیره میانکاله شروع شد و حدود ظهر به شبه جزیره آشوراده در استان گلستان رسید.

این بانو برای حمایت از فک خزری و محیط زیست دریای خزر مسیر 10 کیلومتری میانکاله تا آشوراده را شنا کرد و پرچم را به دانیال توحیدی ورزشکار رشته قایقرانی داد.

شنای مسیر 18 کیلومتری از جمله رکودرهای ثبت شده توسط اصغری است.

دانیال توحیدی از قهرمانان ملی رشته کایاک نیز با تحویل پرچم از جزیره آشوراده تا رود ارس را در کشور آذربایجان پارو می‌زند و پس از طی هزار کیلومتر مسافت، پرچم و نماد را به ورزشکاران کشور آذربایجان برای شرکت مسئولان این کشور در همایش بین المللی خزر که سال آتی در تهران برگزار می شود، تحویل می دهد.

توحیدی ظهر امروز به مقصد ارس شروع به پارو زدن کرد.

انجمن دیده بان میانکلا به عنوان اسپانسر و حامی ورزشکار شناگر و قایقرانی است و آیین استقبال از بانوی شناگر و بدرقه قایقران در شبه جزیره آشوراده برگزار شد.