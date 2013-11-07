شیعیان به باید و نبایدهای عزاداری محرم توجه ویژه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن منتظری در نشست بررسی آسیبهای عزاداری محرم که با حضور روسای هیئات مذهبی شهرستان قرچک در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: حالا که جمهوری اسلامی ایران با خون شهدا و با استقامت مردان و زنان ایرانی پا گرفته و در دنیا به عنوان کشوری تاثیرگذار مطرح است نباید مرتکب اعمالی شد که موجب وهن نظام می شوند.

وی با اشاره به برخی اعمال همچون قمه زنی که در حین عزاداری اجرا می شود، اشاره داشت و گفت: اینگونه اعمال مذهب تشیع را سست می کند. ما شیعیان نباید اقداماتی را انجام دهیم که در دنیا به عنوان انسانهای خشونت طلب مطرح شویم، دشمنان همیشگی شیعیان از این موقعیت ها استفاده می کنند و فیلمها و عکسهایی را بر روی آنتن ماهواره می گذارند که دل هر دوستدار واقعی امام حسین(ع) را به درد می آورد.

این مسئول ادامه داد: همه مراجع تقلید ارتکاب اینگونه اعمال را نفی کرده اند اگر ما ادعا می کنیم که شیعه و پیرو آرمانهای حضرت سیدالشهدا(ع) هستیم نباید از حکم مراجع تقلید نافرمانی کنیم چرا که سرپیچی از فرامین آنها نافرمانی از پیامبر(ص) و نافرمانی از پیامبر(ص) نیز نافرمانی از خداوند متعال است.

وی یادآور شد: متاسفانه بعضا شاهد این هستیم که وعاظ مجالس عزاداری، روضه هایی را به دروغ نقل می کنند تا موجب گریه افراد شوند اما باید بدانیم گریه بدون تعمق و فکر فایده ندارد. امام حسین(ع) برای گریه ما فرزند شش ماهه خود را در تیررس دشمن قرار نداد این امام همام اهداف بزرگی داشت که بایستی سعی کنیم آنها را درک کنیم.

منتظری ادامه داد: امید است با هماهنگی های صورت گرفته، مراسم عزاداری به بهترین صورت ممکن و آنطور که شایسته شأن حضرت اباعبدالله(ع) است برگزار شود در غیر اینصورت با کسانی که موجب وهن دین شوند برخورد قاطع صورت می گیرد.



هیئات مذهبی بهترین ابزار برای کنترل مفاسد اجتماعی هستند

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک اظهار داشت: هیئات مذهبی بهترین ابزار برای کنترل مفاسد اجتماعی هستند.

حبیب الله ابراهیمی در ادامه این نشست، از هیئات مذهبی به عنوان ظرفیتی فرهنگی یاد کرد و مهمترین وظیفه آنان را ترویج احکام دینی عنوان کرد.

وی افزود: آنچه باعث بیداری ملت های مسلمان شده همان شور قیام حسینی است و استکبار جهانی از همین موضوع واهمه دارد به همین دلیل نقشه های بزرگی می کشد تا ولایت را مورد هدف قرار دهد.

این مسئول اظهار داشت: آمارها نشان داده که اگر کشوری قوی ترین و بهترین تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی جهان را در اختیار داشته باشد تا از یک فعل خلاف جلوگیری کند تنها می تواند 30 درصد جرایم را کاهش دهد اما در جمهوری اسلامی ایران با برپایی هیئات مذهبی و زنده نگهداشتن یاد امام حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت خود به خود از وقوع جرایم جلوگیری بعمل می آید.

وی با بیان اینکه خوشبختانه برپایی هیئات مذهبی این ظرفیت و پتانسیل را در کشور ما بوجود آورده است‏ ادامه داد: کسانی که در طول سال مرتکب تخلف های گوناگون می شوند در ایام محرم و صفر با تمسک به اهل بیت(ع) یک بازدارندگی در خود بوجود می آورد.

ابراهیمی گفت: نام و تاسی از ائمه بزرگوار با زندگی ایرانیان عجین شده و ما در صحنه های بین المللی به خصوص در عرصه های ورزشی شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه عشق و اردات به ائمه اطهار(ع) در هیئات به مردم ولایی ایران تزریق می شود یادآور شد: برای ایرانیان افتخاری است که یک طفل کوچک در مراسم عزاداری حاضر می شود و از بزرگتران خود الگو می گیرد و سالهای متمادی در این اماکن حضور می یابد.

معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک از روسای هیئات مذهبی خواست به جهت نفوذ کلام و اعتقاداتی که دارند بهترین فرصت در اختیارشان است که برای دین تبلیغ کنند چرا که هدف امام حسین(ع) نیز احیای دین جد بزرگوارش و امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی با تاکید بر اینکه سعی شود سبک عزاداری سنتی که همان سینه زنی است ترویج شود بیان کرد: تقاضا داریم در هیئات مذهبی از روحانیون خبره استفاده شود زیرا هر هیئتی برای خود یک دانشگاه محسوب می شود و خروجی آن باید مدرک معتبری باشد که از سوی امام حسین (ع) تایید می شود.