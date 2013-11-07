فرزان احمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در این کارگاه یک روزه میراث ناملموس مرتبط با عاشورا که در فهرست میراث ناملموس استان البرز به ثبت رسیده است معرفی گردید و چگونگی برپایی تورهای ویژه برای این آیین ها مورد بررسی قرار گرفت.

احمدنژاد در ادامه اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی "تعزیه برغان"، "عاشورای قدیم مهران"، "مراسم آماده سازی حسینیه اعظم برغان"، "مراسم نذر ریشه در برغان"، "سینه زنی ستنی شیلنگه در طالقان" و "آش حلیم بیست و هشت صفر کرج" که در فهرست میراث ناملموس استان به ثبت رسیده است معرفی گردید و ویژگیهای شاخص هر اثر تشریح شد.

وی تاکید کرد: همچنین راه کارهای اجرایی برگزاری تورهای ویژه گردشگری مذهبی برای تعزیه برغان، عاشورای قدیم مهران و سینه زنی سنتی شیلنگه در طالقان به بحث و گفتگو پرداخته شد.

مدیر پایگاه پژوهشی ینگی امام افزود: این پایگاه با کمک انجمن صنفی راهنمایان استان البرز در دهه محرم تور گردشگری مذهبی بازدید از تعزیه برغان برای راهنمایان ایرانگردی و جهانگری استان البرز به شکل کارگاه عملی اجرا خواهد شد تا راهنمایان بتوانند از پتانسل نهفته گردشگری مذهبی استان البرز استفاده کنند.

احمدنژاد در پایان گفت: دلیل انتخاب تعزیه برغان، ویژگی های شاخص تعزیه برغان، تارخی بودن بنای حسینیه اعظم برغان و قدمت اجرای تعزیه در برغان است. بنا به اسناد موجود، تعزیه از دوران فتحعلی شاه قاجار به شکل گسترده ای در برغان اجرا می گردیده است و در دوره ناصری معین البکا و ناظم البکا تکیه دولت عموما از خانواده برغانی بکایی ها بوده اند.