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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

حجت الاسلام ابراهیمی:

عزاداری‌ها را با رفتارهای خرافی آمیخته نکنیم

عزاداری‌ها را با رفتارهای خرافی آمیخته نکنیم

نکا - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به گرامیداشت ایام محرم اذعان داشت: عزاداری‌ها را نباید با رفتارهای خرافی آمیخته کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نکا با اشاره به ممنوعیت استفاده از آلات و ادوات موسیقی غیرمتعارف بیان کرد: مسئولان هیئت ها به توصیه های علما و مراجع تقلید در نحوه برگزاری آئین عزاداری توجه کنند و اجازه ندهند مراسم عزاداری در بعضی از رفتارهای خرافی و اعمال وهن‌آمیز مانند قمه زنی، استفاده از آلات و ادوات موسیقی غیر متعارف، علم کشی و امثال آن آمیخته شود.
وی عزاداری امام حسین(ع) را سمبلی ارزشمند برای معرفی بزرگان دین به نسل جوان جامعه برشمرد وتصریح کرد: عزداری برای آن حضرت به جوانان می‌فهماند که چه کسانی مایه عزت و سربلندی دین اسلام بوده‌اند و در برابر طاغوت ایستادگی کردند؛ حتی برای رسیدن به آرمان‌های الهی خود از جان خانواده و فرزندان گذشتند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان مازندران بیان داشت: مرثیه‌خوانی در مراسم و عزای حسینی باید مستدل و مستند باشد مراثی دارای محتوا و عمق کافی باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: استکبار جهانی با ترویج اعمال خرافی در عزاداری ایام محرم درصدد تضعیف پایه های مذهب تشیع و مسلمین است.
وی تاکید کرد: فلسفه عاشورا را در مساجد نهادینه کنیم و سخنرانان در مراسمات مذهبی باید انسان ساز وتولید کننده فکر صحیح در جامعه باشند.

کد مطلب 2171328

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