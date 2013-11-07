به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نکا با اشاره به ممنوعیت استفاده از آلات و ادوات موسیقی غیرمتعارف بیان کرد: مسئولان هیئت ها به توصیه های علما و مراجع تقلید در نحوه برگزاری آئین عزاداری توجه کنند و اجازه ندهند مراسم عزاداری در بعضی از رفتارهای خرافی و اعمال وهن‌آمیز مانند قمه زنی، استفاده از آلات و ادوات موسیقی غیر متعارف، علم کشی و امثال آن آمیخته شود.

وی عزاداری امام حسین(ع) را سمبلی ارزشمند برای معرفی بزرگان دین به نسل جوان جامعه برشمرد وتصریح کرد: عزداری برای آن حضرت به جوانان می‌فهماند که چه کسانی مایه عزت و سربلندی دین اسلام بوده‌اند و در برابر طاغوت ایستادگی کردند؛ حتی برای رسیدن به آرمان‌های الهی خود از جان خانواده و فرزندان گذشتند. دبیر شورای فرهنگ عمومی استان مازندران بیان داشت: مرثیه‌خوانی در مراسم و عزای حسینی باید مستدل و مستند باشد مراثی دارای محتوا و عمق کافی باشند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: استکبار جهانی با ترویج اعمال خرافی در عزاداری ایام محرم درصدد تضعیف پایه های مذهب تشیع و مسلمین است. وی تاکید کرد: فلسفه عاشورا را در مساجد نهادینه کنیم و سخنرانان در مراسمات مذهبی باید انسان ساز وتولید کننده فکر صحیح در جامعه باشند.