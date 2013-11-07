به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولان قضایی استان ظهر پنجشنبه با حضور رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در محل دادگستری استان برگزار شد.

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم گفت: دستگاه قضایی استان منسجم و روبه رشد بوده و متغیرهای سالهای اخیر در دستاه قضایی استان فارغ از همه محدودیتها و مشکلات بودجه ای به نحوی بوده که شاهد ارتقاء سطح امور و تلاش مجموعه ای جهت اجرای سیاستهای تشکیلاتی بوده ایم.



وی افزود: دادرسی یکی از دغدغه های اصلی مجموعه دادگستری استان است که سازمانهای تابعه قوه قضائیه بی ارتباط با آن نیستند لذا سیاستهای ارتقائی در این حوزه در سالهای اخیر در دادسرا ها و دادگستریها ادامه داشته به نحوی که طی شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد 45درصد کاهش ورودی پرونده بوده ایم.



انصاری با اشاره به نمای کلی از استان قزوین گفت: با توجه به اینکه استان صنعتی، کارگری است بخشهای پرتلاطم در حوزه‌های قضایی را پرونده های مرتبط به این موضوع تشکیل می‌دهند، همچنین از نظر قومیت استان بسیار متنوع است که این مسئله نیز زمینه‌های افزایش وقوع جرم و ورود پرونده به محاکم را ایجاد می‌کند.



مهاجرت‌های متعدد به استان می تواند در افزایش بزه موثر باشد



دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در ادامه اظهارداشت: اگرچه استان قزوین به لحاظ جغرافیایی کوچک است اما از نظر موقعیت استراتژیک دارای ویژگیهای خاصی است، وجود بیش از سه هزارو 500 واحد صنعتی کوچک و بزرگ و برخی صنایع مادر از امتیازات و ویژگیهای این استان است.



اسماعیل صادقی نیارکی افزود: ورود تعداد قابل توجهی از دانشجویان که روزانه به استان تردد می نمایند و مهاجرتهای متعدد به استان از ویژگیهای دیگر بوده و تمامی این موارد می تواند در شاخصه های افزایش بزه موثر باشد.



صادقی به میانگین افزایش جرم اشاره کرد و گفت: میانگین افزایش جرم در کشور طی تیر ماه سالجاری نسبت به سال گذشته 16 درصد رشد داشته است که قزوین زیر میانگین کشوری قرار دارد.



وی تصریح کرد: به لحاظ رسیدگی به امور زندانیان و سرعت در انجام این امور با وجود کمبود نیروی قضایی در دادسرا و دادگستری یک قاضی ناظر بصورت تمام وقت در زندان مستقر شده است.