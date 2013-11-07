ماموریت وزارت خارجه اسرائیل برای سوق دادن مذاکرات ایران و 1+5 به بن بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "النشره" برخی گزارش‌های واصله از منابع مطلع حکایت از تحرکات بیشتر اسرائیلی‌ها برای تداوم فضاسازی تخریبی در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در ژنو دارد.

وزارت خارجه اسرائیل سفرا و دیپلماتهای خود در حوزه رسانه ای و تبلیغاتی را مکلف به ارتباط فشرده با مسئولان و سردبیران و به خصوص خبرنگاران و تحلیلگران متخصص امور ایران و پیگیر مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب کرده اند.

در این سناریوی جدید تبلیغاتی، اسرائیلی ها و برخی رسانه های وابسته اظهاراتی را به چهره های جدید حاضر در مذاکرات اتمی از جمله کارشناسان مرتبط با بخشهای فنی و تحریم نسبت بدهند و سختی واقعی مسائل فنی و حقوقی روند رو به حل مذاکرات را به نوعی حرکت به سوی بن بست یا شکست و ناکامی مذاکرات القاء نمایند.

اسرائیلی‌ها گزارش‌های ساختگی خود را از دور دوم مذاکرات ژنو در حلقه‌های دوم و سوم رسانه‌های خود دنبال خواهند کرد.

از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان مطلع در دو حوزه سیاسی و رسانه‌ای در این امر اشتراک نظر دارند که با وجود دشواری مذاکرات در دو موضوع غنی سازی و تحریم‌ها از سوی طرفین، در عین حال صرف پیگیری روند مذاکرات فنی و جزئی جلسات کارشناسی نتیجه اراده و عزم برای ورود و تداوم روند معطوف به حل سوء تفاهمات و نگرانی‌های منطقی و تلاش برای دستیابی به راه حل است.