سفر استاندار جدید سمنان به دامغان/ امام جمعه بر تنفیذ اختیارات به مدیران شهرستانی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح پنج شنبه در راس هیئتی در نخستین سفر شهرستانی خود به دامغان در گلزار شهدا فردوس رضا این شهر حضور یافت و نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

وی در این آیین ضمن غبار روبی و عطر افشانی قبور پاک و نورانی شهیدان سرفراز انقلاب مقدس اسلامی، با تاکید بر اینکه شهادت هنر مردان خداست، گفت: عظمت مقام شهيد روشن‏تر از آن است كه نياز به سخن داشته باشد.

استاندار سمنان خانواده شهدا را ولی نعمتان ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: شهدا با خدای خود معامله کردند و خداوند متعال با وعده‏ ای قطعى، خود را خريدار این جان‏هاى شريف معرفى کرده، آن‏ هم معامله‏ اى پرسود.

شهرستان دامغان 615 شهید، دو هزار و 500 جانباز و 32 آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است و از نظر تقدیم شهدا نسبت به جمعیت رتبه دوم کشوری را داراست.

وکیلی پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا در دفتر امام جمعه دامغان حضور یافته و با وی دیدار و گفتگو کرد.

ضرورت تنفیذ اختیارات مدیران کل استان به مدیران شهرستانی

امام جمعه دامغان در دیدار با استاندار سمنان ضمن بیان اینکه این شهرستان با پیشینه فرهنگی و مذهبی دارای مردمانی مومن و اجتماعی و حامی و پیرو انقلاب و رهبری است، تصریح کرد: مردم منطقه همانند دیگر شهرستان های استان در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور و مشارکتی فعال داشته اند و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت بیش از 85 داشتند.

حجت الاسلام سید محمود ترابی ضمن اشاره به مهمترین مسائل و مشکلات شهرستان دامغان افزود: این شهرستان با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیت های بالا متاسفانه دارای مشکلات عدیده ای است که می توان به نیمه تمام ماندن ساختمان دانشکده بهداشت با95 پیشرفت فیزیکی و عدم راه اندازی جاده دیباج – گلوگاه اشاره داشت.

وی در خاتمه از استاندار جدید سمنان خواست نسبت به حل مسائل و مشکلات شهرستان دامغان همانند دیگر شهرستان های استان توجه و خواستار تنفیذ اختیارات مدیران کل استان به مدیران شهرستانی شد.