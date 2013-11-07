به گزارش خبرنگار مهر، سيدحسن حسيني، ظهر پنجشنبه در ديدار با مديركل صداوسيماي مركز يزد، از برنامه‌های سال جاری این دبیرخانه را پیگیری طرح خواهرخواندگی یزد و کربلا اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال جاری مراحل مقدماتی اجرای این طرح آغاز شده است و امیدواریم اجرای این طرح برکات مادی و معنوی زیادی برای استان به دنبال داشته باشد و و نتیجه مطلوب حاصل شود.

وي با اشاره به تدوین تولید برنامه‌های مستند و سینمایی در دبیرخانه بین‌المللی "یزد، حسینیه ایران"، خواستار همکاری و تلاش مضاعف صدای و سیمای استان یزد در راستای تحقق این برنامه‌ها شد.

حسيني بر همکاری هر چه بیشتر این دو نهاد در تحقق برنامه‌های این دبیرخانه تاکید کرد: تا در راستای معرفی هر چه بیشتر شور عاشورایی و آداب و رسوم مردم یزد در ایام عزاداری امام حسین(ع) به مردم سراسر کشور و جهان گام اساسی برداشته شود.

حسینی با قدردانی از صدا و سیمای مرکز یزد از برنامه های این سازمان در ایام محرم بر تاثیر گذار بودن این رسانه در برنامه های مختلف مناسبتی تاکید کرد و گفت: بهترین ابزار برای کار فرهنگی، هنر است و می توان با استفاده از ابزار و اشخاص موجود در این زمینه در ترسیم شور عاشورایی در یزد، این شور را به شعور منتهی کرد.

این مسئول به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی "یزد، حسینیه ایران" به دو زبان زنده دنیا را در دستور کار این دبیرخانه اعلام کرد و گفت: نسخه آزمایشی پایگاه مزبور طراحی شده است و امیدواریم به زودی رونمایی شود و این در حالی است که 12 کارایی مختلف در این پایگاه در نظر گرفته شده است.

خاطر نشان می شود 72 برنامه به نیت 72 تن شهدای دشت کربلا در این دبیرخانه در حال پیگیری می باشد که برای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه ها حمایت مسئولین استان لازم و ضروری است.