ایران مانع جدی در برابر قاچاق مواد مخدر به قفقاز است/ انتقاد از همکاری نکردن آذری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آئین با اشاره به وجود موافقتنامه مبارزه با مواد مخدر بین دو کشور گفت متاسفانه طرف آذری تمایلی به اجرای این موافقتنامه ندارد و تنها با ایجاد فضای منفی رسانه ای قصد دارد ایران را مسبب ورود مواد مخدر با این کشور معرفی نماید.

پاک آیین با گلایه از عدم همکاری مامورین مبارزه با مواد مخدر در آذربایجان با نیروهای ایرانی گفت اگر این همکاری صورت پذیرد،قاچاقچیان مواد مخدر با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به همکاری خوب دو کشور تا سال 2010 افزود در این مدت ما اطلاعات ارزشمندی در مورد شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر در اختیار طرف آذری قرار دادیم،اما متاسفانه بعد از این تاریخ طرف آذری تمایلی برای همکاری نشان نداد .

سفیر کشورمان با اشاره به شکل گیری باندهای مواد مخدر در جمهوری آذربایجان گفت امروز هدایت واردات مواد مخدر به قفقاز عمدتا با باندهای متشکله در آذربایجان است اگرچه آنها از اتباع ایرانی نیز سوء استفاده می کنند.

وی از دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در جمهوری آذربایجان خواست به جای رسانه ای کردن این مسائل و ایجاد فضای منفی،باید از تلاش های ایران برای مقابله با ورود مواد مخدر به حوزه قفقاز تقدیر شود. پاک آیین آمادگی ایران برای تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با مواد مخدر با جمهوری آذربایجان را اعلام و گفت آموزش نیروهای پلیس این کشور در ایران نیز می تواند از محورهای این همکاری باشد. وی با تشریح فعاليت هاي ايران در مقابله با سوداگران مرگ و ايجاد امنيت در مرزهاي دوکشور تاکيد کرد، ايران و جمهوري آ‌ذربايجان هميشه در کنار هم و پشتيبان يکديگر بوده و در آينده هم چنين خواهد بود





به گزارش خبرگزاری ترند گول اوغلان مرادلی رئیس اداره کل مبارزه با مواد مخدر کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان در اجلاس دهم گمرک کشورهای مشترک المنافع گفته است 95 در صد مواد مخدر وارده به آذربایجان از ایران وارد می شود.این چندمین بار است که مقامات و رسانه های آذربایجان به جای تقدیر از فعالیت های مثبت ایران در مبارزه با مواد مخدر،اقدام به فضا سازی منفی بر علیه کشورمان می نمایند.