امنیت پایدار بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار شعبان پایمرد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: آنچه که باعث توفیق پلیس تاکنون در کشور شده متاثر از حمایت و همراهی مردم با پلیس است.

وی در ادامه خبرنگاران را سفیران واقعی نظام خواند و اظهار داشت: این قشر به لحاظ ارتباط مداوم با مردم بهتر می توانند مسائل و مشکلات جامعه را مطرح تا مسئولان در رفع آن بکوشند.

فرمانده نیروی انتظامی رودسر همچنین از کشف 11 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در ایست بازرسی گلوگاه چابکسر خبر داد و گفت: مواد مخدر عظیم‌ترین هجمه استکبار علیه نسل آینده انقلاب است.

وی اذعان داشت: برنامه‌ ریزی علمی و کاربردی از سوی نهادهای فرهنگی،‌ تربیتی، امنیتی و انتظامی در مبارزه بی‌امان با مواد مخدر در جامعه را بسیار ضروری عنوان کرد.

پایمرد همچنین ضرورت نصب سرعت گیر در گلوگاه چابکسر و همچنین ایست بازرسی چینی جان را با هدف جلوگیری از تصادف مورد تاکید قرار داد و از رانندگان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کنند.

وی در ادامه به ساماندهی دسته جات عزاداری در ماه محرم اشاره کرد و اظهارداشت: در این زمبنه هماهنگی های لازم صورت گرفته تا کوچکترین حوادثی در منطقه رخ ندهد.