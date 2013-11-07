به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در بازدید از بیمارستان صحرایی روستای خورشاب تنگستان اظهار داشت: توجه به امر سلامت و درمان مردم، آن هم در چنین شرایط و موقعیتی و دایر کردن یک بیمارستان صحرایی با تجهیزات مورد نیاز یک بیمارستان در یک زمان کوتاه، کاری بسیار بزرگ، ارزشمند و قابل تقدیر است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز جامعه پزشکی در عرصه فعالیت‌های درمانی، بسیجی وار و به عنوان بسیجی در میدان هستند تا نقش خودشان را ایفا کنند و این نقش جهادی آنها قابل تقدیر و تحسین است.

وی با قدردانی از تلاش این قشر ابراز امیدواری کرد این کار نیکو و ارزشمند به عنوان یک حرکت نمادین، همه متخصصین ما را در همه عرصه هایی که می تواند خدمتگذار مردم باشد اداره کند که با همین نگاه برای حل مسائل و مردم جلیل القدر مان که همه دوام و بقا نظام وابسته به این مردم ارزشمند است بتوانیم خدمتگذار آنها باشیم.

جمیری افزود: قطعا رضایت خداوند متعال برای همه کسانی که در این عرصه حضور پیدا کرده‌اند انشالله محقق است و به اعتقاد بنده کار بسیج فارغ از انجام کار این چنین کار بزرگی، نشر تفکر بسیجی است.

وی این نوع نگاه را نوعی نگاه توصیف گرایانه، جهادی و بسیجی و نمونه ای از کار مبتنی‌بر تکلیف و ارزش دانست، و عنوان کرد: ارزش این اقدام از نفی این کار مصداقی قطعا بالاتر و برتر است؛ این انقلاب شکوهمند اسلامی بر اساس اعتقاد و ایمان و انجام تکلیف به وجود آمده است و دوام و بقا بر همین نگاه تکلیف گرایانه و جهادی مبتنی است.

جمیری اضافه کرد: مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود به رشد در عرصه های علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه تاکید دارند و دیگران را به انجام فعالیت در این عرصه ها تشویق می کنند.