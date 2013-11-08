بخش غربی پروژه کنارگذر انزلی روبه اتمام است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه کمبود اعتبار برای پیمانکاران و مسئولان مشکل ساز شده است، افزود: با فروش بخشی از زمین های وزارت راه در بندر انزلی می توان به روند ساخت این پروژه تسریع بخشید.

وی همچنین موقعیت گردشگری انزلی را بی نظیر دانست و اظهارداشت: توسعه اين صنعت نقش موثري در كاهش بيكاري و همچنين بهبود توزيع درآمد و افزايش درآمدهاي دولت دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بيكاري را به عنوان اصلي‌ ترين مشكل اقتصادي كشور دانست و گفت: صنعت گردشگري براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان يك فرصت مناسب تلقي می شود.

وی در ادامه قدرت اشتغال زايي صنعت گردشگري را بسیار بالا ذکر کرد و افزود: این شهرستان به دلیل داشتن دریا، تالاب و ساحل بسترها و فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

خسته بند همچنین به فلسفه قیام حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کرد و اظهارداشت: فلسفه اصلی قیام عاشورا امربه معروف ونهی از منکر بود.

وی تصریح کرد: توجه به امر به معروف و نهی از منکر مختص قشر خاصی از جامعه نیست بلکه وظیفه همه مردم است.

نماینده انزلی با تاکید بر اینکه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد بر لزوم تبیین ابعاد مختلف نهضت حسینی علیه السلام در ماه محرم به ویژه برای جوانان تاکید کرد.