  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

خسته بند:

بخش غربی پروژه کنارگذر انزلی روبه اتمام است

بخش غربی پروژه کنارگذر انزلی روبه اتمام است

انزلی - خبرگزاری مهر: نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش غربی پروژه کنارگذر انزلی روبه اتمام است اما در بخش شرقی همچنان عقب ماندگی وجود دارد.

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه کمبود اعتبار برای پیمانکاران و مسئولان مشکل ساز شده است، افزود: با فروش بخشی از زمین های وزارت راه در بندر انزلی می توان به روند ساخت این پروژه تسریع بخشید.

وی همچنین موقعیت گردشگری انزلی را بی نظیر دانست و اظهارداشت: توسعه اين صنعت نقش موثري در كاهش بيكاري و همچنين بهبود توزيع درآمد و افزايش درآمدهاي دولت دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بيكاري را به عنوان اصلي‌ ترين مشكل اقتصادي كشور دانست و گفت: صنعت گردشگري براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان يك فرصت مناسب تلقي می شود.

وی در ادامه قدرت اشتغال زايي صنعت گردشگري را بسیار بالا ذکر کرد و افزود:  این شهرستان به دلیل داشتن دریا، تالاب و ساحل بسترها و فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

خسته بند همچنین به فلسفه قیام حضرت امام حسین علیه السلام اشاره کرد و اظهارداشت: فلسفه اصلی قیام عاشورا امربه معروف ونهی از منکر بود.

وی تصریح کرد: توجه به امر به معروف و نهی از منکر مختص قشر خاصی از جامعه نیست بلکه وظیفه همه مردم است.

نماینده انزلی با تاکید بر اینکه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد بر لزوم تبیین ابعاد مختلف نهضت حسینی علیه السلام  در ماه محرم به ویژه برای جوانان تاکید کرد.

کد مطلب 2171376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها