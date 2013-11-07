به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از گروه یک برگزار خواهد شد که در ابتدا با حضور پنج تیم موج گناوه، دریانوردان بوشهر از استان بوشهر، صنعت کشاورزی مبارکه، شهردای نجف آباد و شهرداری تیران از استان اصفهان بصورت دوره ای برگزار شود.

ولی با انصراف تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر یکی از نمایندگان استان از این دوره از مسابقات این بازی‌ها با حضور چهار تیم برگزار خواهد شد.

طی جلسه هماهنگی که شب گذشته با حضور نمایندگان فدراسیون، رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه، نمایندگان باشگاه های حاضر در این مسابقات و مسئولین هیات فوتبال گناوه برگزار شد مقرر شد که از عصر پنجشنبه این مسابقات با برگزاری دو دیدار و همچنین عصر جمعه و شنبه نیز با برگزاری دیگر دیدارها به این مسابقات پایان دهند.

میزبان خوبی برای این مسابقات خواهیم بود

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود که مسابقات با حضور 5 تیم برگزار شود ولی متاسفانه با کنار کشیدن تیم دریانوردان بوشهر یکی از نمایندگان استان این مسابقات با حضور چهار تیم برگزار خواهد شد.

رحمان عمادی افزود: ما تمام تلاش خود را انجام داده ایم که میزبان خوبی برای تیم‌های مهمان باشیم و سعی کردیم بهترین خوابگاه‌های موجود در شهرستان را برای این تیم ها فراهم کنیم.

وی یادآور شد: امیدوارم که استقبال خوبی از این مسابقات از سوی تماشاگران صورت گیرد تا جوانان با انگیزه بالاتر بتوانند عملکرد بهتری از خود نمایش دهند و سطح کیفی مسابقات نیز بالا برود.

عمادی بیان داشت: در لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان نیز حرم گناوه نماینده استان امروز در انزلی به مصاف شهرداری هشتگرد خواهد رفت که آرزوی موفقیت و پیروزی برای بانوان فوتبال ساحلی حرم گناوه داریم.

