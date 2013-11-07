مظفر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنشستگان می توانند مدیران با تجربه و توانایی برای هر اداره دولتی باشند این در حالی است که بازنشستگان می‌توانند کارایی و تاثیر گذاری زیادی در امور داشته باشند.

وی ادامه داد: در افق مهر کارهای فرهنگی و هنری استانی و فرااستانی انجام می‌شود که کارهای فرهنگی این کانون پل ازتباطی با دیگر کانونهای کشور است که همین امر موجب موفقیت این کانون شده است.

نائب رئیس کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس ابراز کرد: تلاش کانون و تسهیلات کانون بازنشستگان بنیاد شهید نسبت به برخی ادارات کمتر است در حالیکه پتانسیل خوبی در این کانون است.

وی اظهار کرد: بازنشستگان هم باید برای پیشرفت کانون همکاری لازم را انجام دهند، قرار شده بود کارگروه هایی در کانون انجام شود اما صورت نگرفت که همین موارد باعث عدم پیشرفت مناسب در کانون است.

مختاری افزود: کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس بالغ بر دو سال است که راه اندازی شده و در حال حاضر 300 بازنشسته عضو این کانون هستند.

