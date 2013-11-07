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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

دیبا به مهر خبر داد:

توزیع نذورات ویژه مساجد و حسنییه‌ها در شهرستان دشتی آغاز شد

توزیع نذورات ویژه مساجد و حسنییه‌ها در شهرستان دشتی آغاز شد

دشتی - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دشتی گفت: توزیع نزورات ویژه مساجد و حسنییه ها از صبح امروز آغاز شد.

علی دیبا در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع نذورات ویژه مساجد و حسینیه‌ها در شهرستان دشتی خبر داد و اظهار داشت: این نذورات شامل 46 تن برنج، سه تن روغن، هشت تن قند و 10 تن مرغ است.

وی به دیگر موارد توزیعی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: همچنین 12 تن رب گوجه،20 تن شکر، سه تن لپه و پنج تن گوشت ویژه ایام محرم در شهرستان توزیع می‌شود.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دشتی ادامه داد: این اجناس بین 15 تا 30درصد زیر قیمت بازار هستند.

وی تصریح کرد: برای نذورات خانگی نیز تاکنون سهمیه ای در نظر گرفته نشده و اگر سهمیه ای در نظر گرفته شد به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 2171393

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