به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده گفت: روزگذشته در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آدمربایی در یاسوج و وقوع چندین فقره سرقت به عنف توسط چهار سرنشین خودروی پراید، که با سر و صورت بسته که پس از ضرب و جرح افراد مورد نظر، اقدام به سرقت وجه نقد کردند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با اقدامات به موقع ماموران پلیس، آدمربایان اقدام به رهایی گروگان خود در منطقه جدول غوره یاسوج کردند و در نهایت مورد شناسایی پلیس قرار گرفتند.
وی بیان کرد: ماموران با هماهنگی مراجعقضایی و طی دو عملیات منسجم و غافلگیرانه چهار تن از متهمان را دستگیر کردند.
غلامزاده افزود: در بازرسی مخفیگاه متهمان، یک تیغهقمه، پنج دستگاه گوشی تلفنهمراه و یک دستگاه خودروی پراید مسروقه کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفت :متهمان در تحقیقات صورت گرفته به چندین فقره سرقت به عنف و یک فقره آدمربایی به انگیزه اخاذی از خانواده او اعتراف کردند.
غلامزاده اظهار داشت: تحقیقات برای شناسایی جرایم احتمالی این سارقان در نقاط دیگر همچنان ادامه دارد.
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