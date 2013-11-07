ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قالب چهار معاونت فعالیت دارد اظهار داشت: معاونتهای سازمانها و ادارات، تشکلهای مردمی، فرهنگی و سازمانهای نظامی و قضایی در قالب این ستاد فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجموعه دستگاههای عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، عنوان کرد: هدف این ستاد تشویق آحاد مختلف مردم به انجام این فریضه، ایجاد زمینه مناسب فرهنگی، نظارت همگانی و ترویج تذکر لسانی، رعایت موازین شرعی و قانونی، تلاش برای کاهش نابسامانیهای اجتماعی و ... است.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان با اشاره به در دست احداث بودن ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان بیان داشت: این ساختمان در زمینی به مساحت 950 متر مربع در حال احداث است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این ساختمان، عنوان کرد: هم اکنون این ساختمان دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصد است و در این راستا می طلبد که مسئولان و همچنین استانداری لرستان در زمینه تسریع در روند ساخت این ساختمان همکاری لازم را داشته باشند.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان با اشاره به ایجاد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات لرستان عنوان کرد: متاسفانه این شوراها آنگونه که باید درسطح ادارات فعال نیستند که در این راستا با توجه به اینکه مسئولیت این شوراها بر عهده مدیران استان است می طلبد که نسبت به فعال کردن شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات اقدام کنند.

75 سالن ورزشی توسط سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان افتتاح می شود

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین در ادامه از افتتاح 75 سالن ورزشی از سوی این نهاد در نقاط مختلف لرستان خبر داد.

سرهنگ پازدار با تشریح برنامه های هفته بسیج در سطح این استان اظهار داشت: افتتاح 75 سالن ورزشی در استان لرستان از سوی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یکی از این برنامه ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حداقل ابعاد این سالنهای ورزشی 450 متر مربع و حداکثر ابعاد برخی از آنها هزار و 200 متر مربع است، عنوان کرد: این سالنهای ورزشی به صورت عادلانه و در شهرستانها، بخشها و روستاهای مختلف لرستان احداث شده اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان برگزاری گردهمایی بسیجیان عاشورایی در مرکز استان و همچنین شهرستانهای مختلف لرستان را یکی دیگر از برنامه های این هفته برشمرد و گفت: همچنین حضور بسیجیان لرستان در دیدار بسیجیان سراسر کشور با مقام معظم رهبری نیز از جمله این برنامه ها است.

سرهنگ پازدار با اشاره دیدار فرماندهان و مسئولین سپاه استان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین ائمه جماعات در شهرستانها، عنوان کرد: اعزام تیمهای امدادی، درمانی و خدماتی به مناطق محروم استان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در طول هفته بسیج در استان لرستان است.